Почти 80% игроков проголосовали за то, чтобы героиня Atelier Karia становилась пухлой после переедания

Студия Gust, входящая в состав Koei Tecmo, подвела промежуточные итоги необычного опроса, посвященного грядущей ролевой игре Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories. Релиз новой части запланирован на начало 2027 года, и разработчики решили заранее узнать мнение фанатов по одному из ключевых аспектов геймплея - последствиям приема пищи.

Опрос, запущенный еще в прошлом месяце, касался способности главной героини Карии менять свою фигуру. По задумке авторов, после обильной трапезы девушка может становиться более пухлой версией самой себя, и разработчики хотели выяснить, поддерживают ли игроки такую механику.

Судя по промежуточным цифрам, пышные формы Карии практически утверждены. Из 34392 респондентов по всему миру целых 78,6% высказались за введение этой особенности. Противников оказалось менее 10% (всего 9,9%), а оставшиеся 11,6% участников не проявили явных предпочтений.

Кроме того, большинство опрошенных (62,2%) поддержали возможность зафиксировать предпочтительную комплекцию героини, чтобы она не менялась автоматически. При этом 32,1% высказались за динамическое изменение формы тела в зависимости от количества съеденной еды.

Не остался без внимания и вопрос гардероба. Игрокам предложили выбрать один из восьми альтернативных костюмов для Карии. На данный момент лидируют три стиля: "Темный девчачий" (Dark Girly), "Готическая лолита" (Gothic Lolita) и "Вижуал-кей" (Visual kei), причем их голоса разделились примерно поровну.

Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories выходит в начале 2027 года на PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.