Разработчики Atelier Karia показали, как главная героиня Кария будет толстеть в игре после переедания

Koei Tecmo и Gust официально подтвердили, что в игре Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories появится система изменения телосложения. Главная героиня Кария будет набирать вес после переедания, и этот процесс будет иметь целых пять стадий.

Телосложение Карии будет меняться в зависимости от количества съеденного во время "перекусов" на поле. Всего предусмотрено 5 стадий: от стройной фигуры до максимально округлой. Если верить презентации, в самой пышной форме живот Карии будет даже больше, чем на концепт-артах из опроса. При этом у игроков будет возможность полностью отключить эту функцию или, оставив ее включенной, зафиксировать Карию на понравившейся стадии, чтобы она не менялась дальше.

Изначально это была лишь идея, которую Gust вынесла на пользовательский опрос. Реакция оказалась ошеломляющей: 78.9% респондентов высказались за то, чтобы такая механика была в игре. В англоязычном сегменте поддержка достигла 90.8%. Всего в опросе приняли участие более 38000 человек. Разработчики признались, что такой энтузиазм их удивил, и им пришлось срочно ускорить работу над функцией.