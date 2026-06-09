Состоялся анонс фэнтезийной ролевой игры Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories от Gust и Koei Tecmo

Компания Koei Tecmo совместно со студией Gust 9 июня 2026 года официально представили новую часть своей популярной алхимической серии японских ролевых игр под названием Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories. Релиз этого проекта запланирован на начало 2027 года для персональных компьютеров и актуальных игровых консолей.

Сюжет игры расскажет о девушке по имени Кария, которая потеряла память и пытается разгадать тайну своего происхождения. Действие развернется в загадочном подземном мире, расположенном непосредственно под имперскими землями Арадиса. Пользователям предстоит исследовать живописные природные зоны, сражаться с опасными монстрами и осваивать традиционную для франшизы систему алхимии, позволяющую создавать разнообразные предметы путем соединения различных ингредиентов.

В дебютном видеоролике разработчики продемонстрировали главную героиню, фрагменты игрового процесса, динамичные битвы в реальном времени и процесс синтеза в алхимическом котле. В трейлере также можно заметить повзрослевшую Юмию, героиню прошлой части франшизы Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, которая выступит в качестве наставницы. Среди необычных эпизодов видео можно выделить сцену, где Кария пробует на вкус только что созданную бомбу.

Проект разрабатывается для персональных компьютеров в сервисе Steam, а также домашних систем PlayStation 5, Nintendo Switch и Xbox Series X|S. Страница игры уже стала доступна в цифровом магазине компании Valve. На ней сообщается, что проект получит текстовую локализацию на русский язык, включая перевод интерфейса и субтитров. Точные системные требования игры разработчики опубликуют позже.