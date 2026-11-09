Трейлер Atelier Karia раскрывает новых персонажей и путешествие по Ноктрем

9 ноября Koei Tecmo и Gust выпустили новый сюжетный трейлер Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories. Он посвящён путешествию Карии в подземный мир Ноктрем и знакомит с новыми персонажами и противниками.

В ролике показали Эрнеста — автомата, охраняющего подземную мастерскую, а также двух новых противников: загадочного алхимика Крейва Фортиса и Лайвел Вентус, которая сражается с помощью клинков вместо ног. Они охраняют гигантского врага, предположительно связанного с распространением увядания маны.

Вместе с трейлером разработчики раскрыли дополнительные игровые механики. Кария сможет создавать промежуточные базы, открывать новые возможности для исследования и получать бонусы от специальной мебели. Совместные трапезы с отрядом укрепят отношения между персонажами, а любимые блюда спутников дадут дополнительные эффекты.

Atelier Karia выйдет 25 февраля 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК в Steam.