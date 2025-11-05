Обложку Atelier Lulua пришлось обрезать, так как лошадь привлекала больше внимания, чем девушка

Японский иллюстратор Мэл Кишида, известный по созданию дизайнов персонажей для серии игр Atelier от Koei Tecmo, раскрыл забавную деталь о создании обложки для игры Atelier Lulua: The Scion of Arland. Оказалось, что его оригинальная иллюстрация была сильно обрезана в финальной версии из-за... слишком детализированной лошади.

Как сообщил художник в своём Twitter-аккаунте, при обсуждении обложки ему указали, что лошадь, везущая карету главной героини Элмерулии, получилась настолько проработанной, что отвлекала внимание игроков от самой девушки.

Слева первичный вариант обложек, справа финальный.

Если сравнить полноценную работу Кишиды и финальную обложку игры, разница становится очевидной. На оригинальном арте лошадь занимает почти столько же места, сколько и сама героиня, и прорисована с равной тщательностью. На опубликованном же варианте от животного остались лишь размытые и полупрозрачные очертания на заднем плане.

Хотя жаль, что столь кропотливый труд художника не дошел до фанатов в полном объеме, такое решение выглядит логичным с маркетинговой точки зрения. Дизайнеры обложки, по-видимому, сочли эту жертву необходимой, чтобы донести главную идею игры, которая вращается вовсе не вокруг лошадей.