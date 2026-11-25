25 ноября серверы Atelier Resleriana официально прекратили работу. Об этом сообщили разработчики, поблагодарив игроков за поддержку на протяжении примерно трёх лет с момента запуска проекта.

В честь закрытия был опубликован трогательный текст от лица главной героини, алхимика Ресны. В нём она вспоминает начало своего пути, мечту о возрождении утраченной алхимии, а также встречи, расставания и множество рецептов, которые они собрали вместе.

«Те дни, когда я, сомневаясь, протягивала руку, сформировали меня нынешнюю — алхимика Ресну», — говорится в обращении.

Ресна отмечает, что её тревоги и гордость как алхимика были подтверждены в том путешествии, и выражает надежду, что свет алхимии, который они зажгли, сможет хотя бы немного осветить путь игрока. Она обещает продолжать свой путь как алхимик в месте, где все собираются вместе, — «Ателье Реслерианы».

В завершение героиня выражает максимальную благодарность всем, кто прошёл этот трёхлетний путь вместе с ней.