Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian выйдет на ПК, PS5 и Nintendo Switch в сентябре 2025 года

Koei Tecmo объявила, что Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian получит релиз на ПК, PS5 и Nintendo Switch 26 сентября 2025 года. Для Японии игра также выйдет на PS4.

В новом «первом взгляде» на игру от Koei Tecmo представлен первый трейлер игры с момента её анонса в прошлом году. В нём рассказывается о новых персонажах, представленных в Atelier Resleriana, и демонстрируется игровой процесс.

История Atelier Resleriana рассказывает о двух главных героях на континенте Лантарна, Риас Эйдрейз и Слейде Клауслайтер, которым поручено выяснить, почему исчезли жители Халлфейна, и одновременно попытаться восстановить свой родной город.

Этот релиз станет второй игрой серии Atelier, выпущенной в 2025 году, после того как в марте этого года на консолях и ПК вышла Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & The Envisioned Land.

Иногда слишком упрощенная, Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & The Envisioned Land прокладывает новый путь для серии, пытаясь привлечь новых игроков, которым, возможно, показалось слишком сложным обязательное создание предметов и временные ограничения в предыдущих играх Atelier.

В сентябре станет понятно, продолжит ли эта последняя часть серии эту тенденцию и смогут ли Koei Tecmo и разработчик Gust найти новый баланс между простотой для новых игроков и достаточной сложностью для опытных игроков, чтобы они могли разобраться в мельчайших деталях игровой системы.