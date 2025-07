Трейлер Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian предлагает глубокий взгляд на геймплей новой JRPG

Издатель Koei Tecmo и разработчики из Gust представили подробный трейлер игрового процесса Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, который демонстрирует ключевые механики и особенности нового эпизода популярной серии JRPG, основанной на алхимии. Этот ролик позволяет взглянуть на многогранный и традиционный для франшизы геймплей, дополненный новыми интересными элементами.

Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian продолжает сюжетную линию мира Resleriana, став продолжением Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator. Игроки отправятся в путешествие по континенту Лантарна, исследуя последствия поражения злодея Велтекса. Главные герои — Риас Эйдрейз и Слэйд Клауслитер — встретят как новых персонажей, так и знакомых из предыдущих частей серии, таких как Рыза, Клаудия и Айеша из Dusk.

Одной из ключевых особенностей игры стала система «мульти-действий». Персонажи поддержки теперь могут совершать до трёх разных действий за ход, комбинируя навыки и эффекты. Атаки позволяют накапливать шкалу «Unite», которая при заполнении активирует мощные специальные способности с разнообразными эффектами — в зависимости от количества накопленных «unites». Это добавляет глубину тактическим боям и поощряет стратегическое планирование.

Также в игре улучшена система алхимии — теперь игрокам предстоит экспериментировать с «Gift Color» ингредиентов, комбинируя их для создания новых, уникальных предметов. Эти нововведения делают процесс синтеза более гибким и творческим.

Дата релиза Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian назначена на 26 сентября. Игра выйдет на PC, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch, продолжая традиции серии с новым взглядом на знакомый жанр JRPG и алхимию.

Новый трейлер и подробности геймплея еще раз подтверждают, что Gust стремится развивать серию, добавляя современные механики и сохраняя при этом фирменную атмосферу и стиль. Фанаты жанра могут готовиться к захватывающему приключению с глубоким сюжетом, продуманными боями и насыщенной системой алхимии.