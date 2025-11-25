ЧАТ ИГРЫ
Atelier Ryza 3: Alchemist of the End and the Secret Key 24.03.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица
6.3 47 оценок

ASMR-сборник по Atelier Ryza, в котором героини уютно общаются и принимают ванны, стал хитом в Японии

2BLaraSex 2BLaraSex

Похоже, Koei Tecmo нашла золотую жилу, выпустив ASMR-сборник по игре Atelier Ryza, в котором героини игры своими бархатными голосами шепчут фанатам прямо на ушко. Всего за пять дней с момента релиза сборник взлетел на вершины чартов продаж на японской цифровой платформе DLsite. По предварительным оценкам, сборник уже принес создателям около 110000 долларов дохода.

Релиз под названием "Умиротворяющий отдых и обещание завтрашнего дня" на момент публикации этой новости был куплен 13376 раз, став самым продаваемым продуктом на DLsite за последний месяц. Более того, компиляция уже успела войти в историю платформы, заняв 37-е место среди всех покупок в категории "Голос/ASMR/Музыка" и 50-е место - среди всего медиаконтента.

Сюжет ASMR-альбома разворачивается после событий игры Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key. По сюжету немного повзрослевшие героини игры Райзалин "Райза" Стаут и Клаудия Валенц проводят вечер в своем секретном убежище, где ведут уютные разговоры, которые погружают слушателей в атмосферу безмятежности. Компиляция также предлагает насладиться естественными звуками леса, шумом алхимических экспериментов и плеском воды, когда две подруги вместе принимают ванну.

Сборник Atelier Ryza ASMR доступен для покупки на сайте DLsite со скидкой 20% и до 17 декабря стоит $8.43.

19
7
Комментарии:  7
ant 36436

Бедные японцы, им не во что играть, только в это.

3
Gords
Авраам Линкольн
когда две подруги вместе принимают ванну.

У япошек тоже повестка головного мозга? Две ЛХБТ лецбиянки (или как там у них это называется, ЮРИ), вместе принимают ванну и не только. Понятно. Странно только, что не два женственных паренька, яойщика!

1
2BLaraSex

Нет там юри, у японцев просто общие ванные.

Авраам Линкольн 2BLaraSex

Да-да, они просто моют друг дружке вареники и стонут АСМР. Все в пределах нормы, ага.

Ziyter7

Их на ютубе и твиче забанили?

dartender
Две подруги вместе принимают ванну.

Ещё бы, не стала популярной.!

А если , ещё и руки свободны, то вообще там, ажиотаж.