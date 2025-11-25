ASMR-сборник по Atelier Ryza, в котором героини уютно общаются и принимают ванны, стал хитом в Японии

Похоже, Koei Tecmo нашла золотую жилу, выпустив ASMR-сборник по игре Atelier Ryza, в котором героини игры своими бархатными голосами шепчут фанатам прямо на ушко. Всего за пять дней с момента релиза сборник взлетел на вершины чартов продаж на японской цифровой платформе DLsite. По предварительным оценкам, сборник уже принес создателям около 110000 долларов дохода.
Релиз под названием "Умиротворяющий отдых и обещание завтрашнего дня" на момент публикации этой новости был куплен 13376 раз, став самым продаваемым продуктом на DLsite за последний месяц. Более того, компиляция уже успела войти в историю платформы, заняв 37-е место среди всех покупок в категории "Голос/ASMR/Музыка" и 50-е место - среди всего медиаконтента.
Сюжет ASMR-альбома разворачивается после событий игры Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key. По сюжету немного повзрослевшие героини игры Райзалин "Райза" Стаут и Клаудия Валенц проводят вечер в своем секретном убежище, где ведут уютные разговоры, которые погружают слушателей в атмосферу безмятежности. Компиляция также предлагает насладиться естественными звуками леса, шумом алхимических экспериментов и плеском воды, когда две подруги вместе принимают ванну.
Сборник Atelier Ryza ASMR доступен для покупки на сайте DLsite со скидкой 20% и до 17 декабря стоит $8.43.
