Atelier Ryza 3 преодолела отметку в 300 тысяч продаж и стала самой быстро продаваемой игрой серии ©

Koei Tecmo объявила об очередном крупном достижении продаж Atelier Ryza 3: Alchemist of the End and the Secret Key, последней игры из подсерии Secret JRPG Atelier. Теперь продажи игры превысили 300 000 экземпляров.



Всего несколько дней назад Koei Tecmo объявила, что Ryza 3 преодолела отметку в 290 000 продаж, а две предыдущие игры серии Secret были проданы общим тиражом 1,6 миллиона копий. Похоже, что игра продолжает увеличивать свою аудиторию, так как новый твит Koei Tecmo подтвердил, что Ryza 3 перешагнула отметку в 300 тысяч.

Однако Koei Tecmo гордится не только 300-тысячной вехой. Студия также подтвердила, что Atelier Ryza 3 теперь официально является самой быстро продаваемой игрой в подсерии Secret, которая на данный момент состоит из трех игр. Тот факт, что серия стала называться Secret, а не Ryza, позволяет предположить, что в будущем мы увидим больше игр в этом мире с разными главными героями, что является довольно интересной перспективой.



Atelier Ryza 3: Alchemist of the End and the Secret Key доступна на ПК, PlayStation и Nintendo Switch.