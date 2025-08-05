Atelier Ryza возвращается: трилогия Deluxe Pack с новыми героями, сюжетами и сюрпризами выходит уже этой осенью

13 ноября 2025 года состоится глобальный релиз Atelier Ryza: Secret Trilogy Deluxe Pack — полной сборки трилогии о Ризе с массой новых дополнений. Об этом официально сообщили издатель Koei Tecmo и студия-разработчик Gust. Коллекция выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Switch, Switch 2 и ПК (Steam). В Японии поклонников порадуют ещё и физические версии, тогда как на Западе трилогия будет доступна только в цифровом виде.

В сборник войдут:

Помимо уже знакомого контента, Deluxe-издания предложат новых игровых персонажей, свежие сюжетные эпизоды и улучшенные механики. Это не просто переиздание, а полноценное расширение истории Ризы, приправленное бонусами и улучшениями качества жизни.

Первая часть, вышедшая в 2019 году, знакомит игроков с Ризой и её друзьями на живописном острове. В версии DX нас ждут Агата, Кило и Роми как новые играбельные персонажи, а также дополнительные сцены — например, встреча Боса и Кило в Подземном мире, проливающая свет на события между первой и второй играми.

Atelier Ryza 2, действие которой происходит через три года, обретает новое дыхание благодаря возможности играть за Эмпеля и Лилу — наставников Ризы, которые помогут ей в поисках древних руин. Дополнительные главы раскроют больше деталей мира и сделают путешествие более насыщенным.

Финальная часть трилогии, Atelier Ryza 3, расширяет вселенную ещё дальше. Помимо возвращения знакомых героев, игроки смогут играть за Клиффорда, Серри и Кило, а также узнать, что произошло с ними после расставания с Ризой. Дополнительный сюжет о воссоединении Клиффорда и Серри обещает стать одной из самых эмоциональных линий всей серии.

Среди новых фишек всех трёх игр:

Режим "Custom Combat" — настройка врагов и сложности боёв;

Новые ездовые существа, включая автоматического собирателя ресурсов;

Улучшенный ИИ компаньонов, вроде Фи, помогающего в бою;

Возвращение старых бонусов, включая купальные костюмы, рецепты и предметы;

Бонусы для игроков с сейвами предыдущих игр — особые предметы на старте.

Для фанатов это отличная возможность заново пережить летние приключения Ризы в максимально полном и доработанном виде. А для новичков — идеальный повод погрузиться в одну из самых тёплых и красочных JRPG-серий последних лет.