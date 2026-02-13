Глава серии Atelier понимает, что одних красивых персонажей вроде Райзы недостаточно и нужно развивать геймплей

Глава студии Gust Дзюндзо Хосои дал откровенное интервью порталу AUTOMATON, в котором рассказал о планах по развитию франшизы Atelier. Несмотря на оглушительный успех трилогии Secret и всемирную любовь к дизайну персонажей Райзы, Хосои считает, что полагаться только на визуальную привлекательность героев в долгосрочной перспективе невозможно.

Поводом для разговора стал релиз сборника Atelier Ryza: The Secret Trilogy Deluxe Pack, вышедшего в ноябре прошлого года на PC, PlayStation и Nintendo Switch. Издание позиционируется как "окончательная версия" трилогии, объединяющая все три игры с улучшениями и нововведениями. Однако в центре внимания интервью оказалось будущее серии.

Хосои прямо заявил, что хотя Atelier всегда ассоциировалась с привлекательными персонажами и уникальным миром, долгосрочная конкурентоспособность бренда будет зависеть от проработки игровых механик. По его словам, перед командой стоит амбициозная цель: сделать так, чтобы игроки покупали игры серии, ориентируясь исключительно на название Atelier, но для этого одного обаяния героев недостаточно.

Особое внимание в интервью было уделено феномену популярности Atelier Ryza. Хосои назвал текущий успех франшизы "своего рода пузырем", отметив, что такой уровень интереса, вызванный конкретным персонажем, не будет длиться вечно, и его непросто воспроизвести.

Именно поэтому нам нужно использовать этот момент, чтобы поднять наши возможности в разработке на более высокий уровень, - подчеркнул он.

Глава студии признает, что в Азии, где наблюдается особенно высокая конкуренция в жанре JRPG, лишь немногие разработчики могут выпускать игры с такой же регулярностью, как Atelier. Однако, чтобы закрепиться на глобальном рынке рядом с ведущими франшизами жанра, необходимо постоянно совершенствовать геймдизайн и технологии.

Если мы хотим расширить нашу базу фанатов, мы должны делать игры еще более привлекательными. Мы должны достичь уровня, когда основные поклонники смогут с уверенностью рекомендовать их другим, говоря: "В эту игру определенно стоит поиграть".

Без этого, по мнению разработчика, серия не сможет продолжать расти.

Сборник Atelier Ryza: The Secret Trilogy Deluxe Pack уже доступен на всех основных платформах. С 10 по 24 февраля на него действует скидка до 20%, что делает это идеальное время для знакомства с приключениями Райзы - пока студия Gust готовится удивлять игроков новыми геймплейными решениями.