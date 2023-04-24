Koei Tecmo объявляет о рекордных финансовых результатах и показателях продаж Atelier Ryza 3 и других ©

Сегодня компания Koei Tecmo объявила финансовые результаты за финансовый год, который закончился в марте 2023 года.

Согласно пресс-релизу, компания в целом достигла 78 417 миллионов иен в чистых продажах (рост на 7,8% по сравнению с прошлым годом) и 39 133 миллионов иен в операционной прибыли (рост на 13,3% по сравнению с прошлым годом). Это определяется как рекордная эффективность для Koei Tecmo по обоим показателям.

И фактические продажи, и операционная прибыль оказались выше прогноза, поскольку новые игры вышли в соответствии с планом, а повторные продажи игр, выпущенных в предыдущие годы, оказались лучше, чем ожидалось.

Если говорить о бизнесе развлечений, который включает в себя видеоигры, то продажи составили 73 917 миллионов иен, а операционная прибыль - 38 475 миллионов иен, оба показателя выросли по сравнению с прошлым годом.

Мы также получаем некоторые данные о продажах: Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key разошлась тиражом более 290 000 единиц за чуть более чем неделю с момента выхода 23 марта до окончания финансового года 31 марта. Таким образом, общий тираж трилогии Ryza достиг 1,6 миллиона копий.

С другой стороны, Fatal Frame: Mask of The Lunar Eclipse было отгружено более 120 000 единиц. Никаких конкретных данных о продажах Wo Long: Fallen Dynasty и Wild Hearts.

В документах также были подтверждены принципы среднесрочного плана управления, который завершится в 2024 финансовом году. Koei Tecmo стремится достичь годовой прибыли в 40 миллиардов иен к 2024 году, и, как вы можете видеть выше, они определенно близки к этому.

Они также планируют выпустить новой ИС, которая будет продаваться в диапазоне пяти миллионов копий, более 2 миллионов единиц в продажах упакованных игр каждый год, более 2 миллиардов иен ежемесячных чистых продаж мобильных игр и, возможно, нескольких мобильных игр, достигающих 1 миллиарда иен в ежемесячных чистых продажах.

Разработчик также намерен продолжать повышать глобальную привлекательность серий Atelier, Warriors и своих исторических игр, а также бросать вызов растущим жанрам, таким как Battle Royale и мобильные игры, и развивать свои ИС.

Другие цели среднесрочного плана включают расширение глобального бизнеса, повышение качества глобальных игр, укрепление запатентованного Koei Tecmo движка "Katana", расширение в Китае с базой в Шанхае, расширение стратегии, основанной на сотрудничестве с другими компаниями, и создание подразделения.