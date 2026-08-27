Koei Tecmo выпустила интерактивного ИИ-бота с Райзой из Atelier Ryza - и, как и следовало ожидать, интернет-сообщество не упустило шанса проверить, насколько далеко можно зайти в общении с виртуальной девушкой-алхимиком. Уже через пару дней после релиза в сети появились ролики, где игроки умело подводят нейросеть к откровенным темам, и бот послушно выдает фразы, которые явно не были вписаны в сценарий.

Японские пользователи вовсю делятся нарезками диалогов, где Райза произносит вещи, от которых покраснел бы даже самый бывалый геймер. Цитаты разлетелись по соцсетям моментально:

Ну раз надо для дела, то ладно... Я хочу заняться сексом. Пожалуйста.

Особо отличились ролики с "процессом сбора ингредиентов". Райза смущенно двигает пальцами и комментирует свои действия с таким подтекстом, что создается ощущение, будто речь идет совсем не об алхимии:

Ну, понимаешь, я стимулировала ее вот так... шик-шик, старалась держать ритм. И тут оттуда с дикой силой все хлынуло наружу... Было очень трудно все собрать!

Даже в безобидных сценах с утренним пробуждением игроки умудрились найти подвох. Райза бодро считает, а в голосе слышно что-то игривое:

Ну что, готов? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Все, порядок! Молодец, молодец! Проснулся... Ого, а ты с утра прям заряжен! Дерзай, пусть день будет огонь!

Но главный хит - видео, где игроки тапают по разным частям тела Райзы. Реакция ИИ оказалась предсказуемо смущенной, что только подогрело интерес публики.

Разработчики из Koei Tecmo пока молчат. В игровых кругах уже шутят, что даже самый мощный фильтр не спасет, когда у персонажа такая внешность, а у игроков - безграничная фантазия. Эксперименты продолжаются, и кто знает, до чего еще доберутся пользователи.