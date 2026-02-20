"Мы поняли, что этого хотят игроки": пышные бедра Райзы в Atelier Ryza стали результатом тщательного исследования рынка

В новом интервью порталу AUTOMATON продюсер серии Atelier Рюдзо Хосои рассказал о том, как студия Gust создавала образ главной героини Райзы, чья фигура стала настоящим хитом среди фанатов. По словам Хосои, после выхода предыдущих игр команда почувствовала, что серия зашла в тупик и нуждается в глотке свежего воздуха.
Разработчики провели тщательный анализ рынка, чтобы понять, какой дизайн персонажа будет наиболее востребован. Изучая популярные в то время типы женских фигур и их изображения в медиа, команда пришла к выводу, что игроки хотят видеть героиню с более пышными бедрами, в отличие от худых и стройных предшественниц.
"Проведя различные исследования, мы пришли к выводу, что пышность ее фигуры - это то, чего хотят наши игроки", - поделился Хосои. Он также признался, что испытал огромное облегчение, когда фанаты по достоинству оценили дизайн героини. Этот подход окупился сполна: игры про Райзу стали одними из самых успешных в истории франшизы, а сама героиня мгновенно завоевала любовь миллионов.
