Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout 29.10.2019
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.6 75 оценок

"Мы поняли, что этого хотят игроки": пышные бедра Райзы в Atelier Ryza стали результатом тщательного исследования рынка

2BLaraSex 2BLaraSex

В новом интервью порталу AUTOMATON продюсер серии Atelier Рюдзо Хосои рассказал о том, как студия Gust создавала образ главной героини Райзы, чья фигура стала настоящим хитом среди фанатов. По словам Хосои, после выхода предыдущих игр команда почувствовала, что серия зашла в тупик и нуждается в глотке свежего воздуха.

Разработчики провели тщательный анализ рынка, чтобы понять, какой дизайн персонажа будет наиболее востребован. Изучая популярные в то время типы женских фигур и их изображения в медиа, команда пришла к выводу, что игроки хотят видеть героиню с более пышными бедрами, в отличие от худых и стройных предшественниц.

"Проведя различные исследования, мы пришли к выводу, что пышность ее фигуры - это то, чего хотят наши игроки", - поделился Хосои. Он также признался, что испытал огромное облегчение, когда фанаты по достоинству оценили дизайн героини. Этот подход окупился сполна: игры про Райзу стали одними из самых успешных в истории франшизы, а сама героиня мгновенно завоевала любовь миллионов.

TerryTrix

Аппетитные пышные бедра и буфера, это только + к игре!

9
Wellyndyt
"Мы поняли, что этого хотят игроки": пышные бедра Райзы

Не игроки, а школьные фаперы на пиксели

6
Double_Jump

Ты наивно думаешь, что это разные группы людей?)

1
Wellyndyt Double_Jump

Да есть геймеры которым насрать на это, а есть отбросы которые лишены сексуальной жизни,вот и приходится фапать на анимешные пиксели и геймерами язык не поворачивается назвать

Double_Jump Wellyndyt

Импотенты бывают, да, им действительно насрать на красивых баб в играх.

4
МАХАН МАХАНОВИЧ

У юмии тоже хорошие были.

1
Milvago
Проведя различные исследования, мы пришли к выводу, что пышность ее фигуры - это то, чего хотят наши игроки

Выглядит правдоподобно. Опять базированные азиаты

1
WarGods

"Мы поняли" =) найс