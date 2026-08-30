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Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout 29.10.2019
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.5 80 оценок

Разработчики ИИ-бота Райзы пригрозили наказанием тем, кто заставляет бота говорить непристойности и создает R34-контент

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Всего через несколько дней после релиза мобильной игры RyzaChat: AI японская студия SpiralAI выступила с предупреждением в адрес пользователей. Поводом стали многочисленные попытки игроков обойти встроенные ограничения чат-бота и заставить главную героиню Райзу Стаут выдавать ответы, которые она не должна давать по условиям сервиса.

Koei Tecmo выпустила ИИ-бота Райзу из Atelier Ryza и игроки уже научили ее говорить непристойности

Игра, вышедшая в Японии 25 августа, позволяет фанатам свободно общаться с персонажем, причем развитие сюжета напрямую зависит от содержания диалогов. Однако некоторые пользователи воспользовались этой свободой для так называемой "инъекции подсказок" - они намеренно конструируют сообщения так, чтобы нейросеть нарушала собственные фильтры. В результате в социальных сетях уже появились примеры ответов Райзы с нецензурным, оскорбительным или совершенно нехарактерным для нее содержанием.

Помимо этого, SpiralAI сообщает, что игроки извлекают спрайты, голосовые файлы и другие игровые ресурсы для создания стороннего контента (в основном R34 картинки и видео для взрослых). Компания квалифицирует такие действия как запрещенный обратный инжиниринг. Разработчики призывают всех пользователей внимательно перечитать условия соглашения и общаться с Райзой в рамках установленных правил. В случае особо злостных нарушений компания оставляет за собой право принять соответствующие меры во взаимодействии с правоохранительными органами.

Мобильные 3
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Комментарии:  13
Ваш комментарий
antonborisov198
Компания квалифицирует такие действия как запрещенный обратный инжиниринг.

Создатели 18+ контента предлагают компании сделать им коксакинг)

15
AGS37

сначала аниме делают где её ляхи каждую минуту крупные планом показывают, а потом недовольны развратным использованием бота))

11
Carissa7517

Ой какие грозные

9
Jarvis666

Да-да-да, накажите их. Отшлёпайте этих негодников))

7
hpi