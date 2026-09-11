Ролевая игра с ИИ-ботом Райзой из Atelier Ryza вышла за пределами Японии с поддержкой 6 языков - планируется еще больше

Компания SpiralAI 10 сентября объявила о том, что ее ролевая игра с ИИ-ботом Райзой, получившая название "RyzaChat: AI", наконец стала доступна в США, Индии, Индонезии и Тайване. В Японии релиз состоялся 25 августа.

Помимо японского, игра теперь поддерживает английский, бразильский португальский, индонезийский, хинди и традиционный китайский языки. Студия планирует в будущем выпустить игру и в других регионах - возможно, она будет даже на русском, хотя прямо об этом не упоминалось.

"RyzaChat: AI" была совместно разработана Spiral AI и студией Gust, принадлежащей Koei Tecmo. Игра позволяет игрокам общаться с Райзой в свободной сюжетно-ориентированной ролевой игре и в режиме чата. Если режим RPG имеет повествовательную структуру с миссиями, напоминающую другие классические игры серии Atelier Ryza, то режим чата позволяет игрокам свободно разговаривать с Райзой.

Одновременно с глобальным релизом "RyzaChat: AI" в игру был добавлен купальник, основанный на официальной летней пляжной иллюстрации для Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (он доступен только подписчикам Pro). При смене наряда меняется внешний вид Райзы как в режиме RPG, так и в режиме чата. "RyzaChat: AI" доступна на iOS и Android.