Atelier Yumia: The Alchemist of Memories and the Envisioned Land получила хвалебный трейлер с отзывами критиков

Koei Tecmo представила новый трейлер Atelier Yumia: The Alchemist of Memories and the Envisioned Land, посвящённый восторженной реакции критиков. Игра уже доступна на всех актуальных платформах — от Xbox и PlayStation до PC и Nintendo Switch.

События развернутся в руинах некогда великой Аладиссианской империи. Юмия, молодая алхимичка, отправляется в путешествие, чтобы раскрыть тайну катастрофы и очистить мир от нестабильного потока маны. Её сопровождают колоритные спутники: Исла и Виктор, охотники за таинственным врагом, а также загадочный одиночка Рутгер.

Несмотря на положительные оценки, некоторые критики отметили проблемы с темпом, однообразием сражений и визуальным стилем. Студия Gust уже выпустила обновления, включая возможность пропускать экран результатов боя — чтобы улучшить динамику игры.