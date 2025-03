Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land разошлась тиражом 300 000 копий

Издатель Koei Tecmo и разработчик Gust сообщили, что суммарные отгрузки и цифровые продажи Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land превысили 300 000 копий по всему миру. Это самая быстро продаваемая игра в серии, достигшая такого результата.

Релиз игры состоялся 21 марта на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam).

Atelier Yumia рассказывает о Юмии Рейсфельт, алхимике, которая отправляется на загадочный континент, где когда-то процветала Аладиссианская империя. Алхимия была ее основой, но после таинственного катаклизма превратилась в запретное искусство. Юмия хочет узнать правду: почему исчез Аладисс и действительно ли алхимия – зло?

Ключевые особенности

Свободное исследование : открытый мир позволяет игрокам двигаться в любом направлении, используя предметы и умения.

: открытый мир позволяет игрокам двигаться в любом направлении, используя предметы и умения. Алхимия и крафт : собранные ресурсы можно использовать в «Простом синтезе» прямо в поле или создать собственную базу с помощью «Строительства» .

: собранные ресурсы можно использовать в прямо в поле или создать собственную базу с помощью . Персонализация: создавайте предметы, обустраивайте базу, развивайте персонажей и прокладывайте свой путь к истине.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land продолжает традиции серии, предлагая увлекательное путешествие, полное открытий, алхимии и личных историй.