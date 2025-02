Авторы Atelier Yumia: The Alchemist of Memories and the Envisioned Land показали стильный вступительный ролик

На последней официальной трансляции Atelier Yumia: The Alchemist of Memories and the Envisioned Land был продемонстрирован вступительный ролик, в котором звучит аниме-тема, идеально отражающая атмосферу игры. Также был показан новый геймплей, раскрывающий особенности мира и механик.

Сюжет игры разворачивается в новом мире и фокусируется на Юмии, алхимике, которая исследует загадочную катастрофу, постигшую Аладисскую империю, и ищет правду о своей матери. В исследовательской группе Юмии находятся ее компаньоны, включая братьев фон Дюрер, Виктора и Исла, а также задиристого Рутгера Арендта.

Игрокам предстоит собирать материалы для синтеза различных предметов, включая оружие и расходники, при этом боевая система стала более динамичной. В игре снова присутствует переключение между персонажами, с возможностью парировать атаки и использовать разные дистанции.

Окружение в игре стало более открытым, и теперь Юмия может исследовать мир на мотоцикле. Также игроки смогут строить и настраивать базы по всему миру. Среди новых механик – Mana Surge и Manabound Areas. Кроме того, Юмия столкнется с различными злодеями, угрожающими миру.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories and the Envisioned Land выходит 21 марта на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC и Nintendo Switch.