Что это за ужас? Игроки в шоке от парика Хейхачи в официальной коллаборации Tekken и Atelier Yumia

KOEI TECMO и студия Gust выпустили для своей JRPG Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land дополнение, добавляющее в игру элементы из культового файтинга Tekken от Bandai Namco. Бесплатный набор коллаборации уже доступен для загрузки и включает в себя:

Специальные квесты;

Костюм Рейны из Tekken 8;

Новый аксессуар - парик Хейхачи;

Два фирменных приёма для Юмии в стиле Tekken.

Кроме того, в игру добавили Fantasy Academy Costume Set для всех персонажей и расширение The Art of Aladiss с новыми рецептами и чертежами. Наборы можно купить отдельно, а владельцы Season Pass получат их автоматически.

Но главный кошмар, который шокировал игроков — лысый парик Хейхачи. И, судя по реакции комьюнити, это настоящий хоррор-элемент, который довольно жутко смотрится на главной героине - милой девушке Юмии. Посмотреть на это "великолепие" можно в трейлере коллаборации.