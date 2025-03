Демоверсия Atelier Yumia: The Alchemist of Memories выйдет 17 марта

Издатель Koei Tecmo и разработчик Gust объявили, что демоверсия Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land станет доступна уже 17 марта.

Игроки смогут пройти пролог и попробовать свои силы в главном квесте ранней игры — «Первопроходцы региона Лигнеус». Демоверсия позволит ознакомиться с системой сбора ресурсов, сражений, алхимического синтеза и строительства. При этом сохранения можно будет перенести в полную версию.

Полноценный релиз Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land состоится 21 марта на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC (Steam).