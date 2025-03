По словам продюсера Atelier Ryza, на знаменитые полные бедра героини повлиял экономический спад в Японии

Предстоящая JRPG с открытым миром от Koei Tecmo Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land - первая новая основная игра серии Atelier после успешной трилогии Atelier Ryza. В то время как новая главная героиня сериала Юмия уже получила восторженное одобрение как поклонников сериала, так и новичков, придумать дизайн героини, который мог бы сравниться с успехом Ryza, было сложной задачей, рассказали разработчики в недавнем интервью.

Дизайн персонажа Рейсалин “Райза” Стаут, созданный художником Торидамоно, как известно, привлек много внимания (и новых поклонников) к сериалу, особенно тем, что он отошел от тенденции франшиз к миниатюрным типам телосложения в пользу более пышных форм. Бедра Райзы стали особой визитной карточкой трилогии, особенно после того, как игроки предположили (имея веские доказательства ), что они увеличивались в обхвате с каждой новой частью.

Продюсер Atelier Дзюнзо Хосои прокомментировал подход сериала к отражению реальных тенденций в дизайне персонажей.

“Это всего лишь мое восприятие, но я думаю, что экономика оказывает влияние на то, какие дизайны становятся популярными". Есть определенные типы персонажей, которые необходимы во времена рецессии, и есть типы персонажей, которые используются только тогда, когда экономика находится на подъеме .” В качестве примера Хосои приводит часто слышимую теорию о том, что люди начинают отдавать предпочтение чувственному телосложению и материнским качествам у женщин во времена экономического спада.

С другой стороны, продюсер отмечает, что, хотя экономический спад все еще продолжается, он решил не использовать тот же подход к следующему главному герою сериала . “Говорят, Япония еще долго будет пребывать в рецессии, но я подумал, что попытка снова соответствовать времени приведет к тому, что Юмия будет выглядеть слишком похожей на Райзу”.

Вместо этого команда решила учесть мировые тенденции, придав Yumia “ультрасовременный” вид, призванный соответствовать модным тенденциям ближайшего будущего. Несмотря на то, что дизайн Yumia по-прежнему явно наследует ДНК Atelier, он явно более изящный и современный по сравнению с предыдущими главными героями сериала. Хосои комментирует в интервью, что он хотел избежать придания ей чрезмерно девчачьего вида или “пышного” силуэта, выбрав облегающую одежду, которая более популярна во всем мире.

Atelier Yumia

Дизайнером персонажей Atelier Yumia является Бенитама, который, так случилось, является другом Торидамоно и большим поклонником Ryza. Он описывает чувство огромного давления от того, что ему поручили разработать дизайн следующей героини Atelier, комментируя: “Я вообще не мог представить, что смогу превзойти дизайн Ryza”. Очевидно, команде потребовался длительный процесс проб и ошибок и 30-40 доработок, чтобы убедиться, что Yumia столь же привлекательна, но не похожа на Ryza.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land выйдет 21 марта 2025 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК в Steam.