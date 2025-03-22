Состоялся релиз японской ролевой игры Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & The Envisioned Land

Сегодня Koei Tecmo и Gust выпустили Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & The Envisioned Land, подтвердив это стартовым трейлером. Новая часть знаменитой франшизы доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.
Главная героиня Юмия Лиссфельдт – юная алхимичка, которая присоединяется к исследовательской группе Аладисса, чтобы раскрыть тайну падения империи. Игра впервые предлагает полностью открытый мир, в котором можно исследовать, собирать ресурсы и сражаться.
Сражения стали более динамичными и насыщенными, что подчеркивает трейлер. Глубокая сюжетная линия с мрачной атмосферой делает эту часть поворотным моментом в серии.
Впервые в серии есть русский на старте,что хорошо.
Ох как я ждал новую часть Ателье, да еще с официальным русским, только недоступно в нашем регионе. Гении
там ещё русский есть.
Кто знаком с серией в целом, поделитесь впечатлениями. На что похоже, кому стоит пробовать и какие части?
я не знаком - но то что с этой части добавели русс язык - это означает что как раз для новичков - а так это рпг+ это отдельно от серии.
Часть серии Ателье. Самостоятельная, как Финалки. Боевка активно-пошаговая, напоминает Parasite eve. Сюжетная рпг про алхимика. Для входа в серию самое то.
Atelier насчитывает 27 игр, которые делятся на под серии (10). Хоть жанр и JRPG, но многие игры серии делятся на под жанры. От обычного JRPG к которому мы привыкли, до симулятора школьника (Persona), строительства деревни, гринда (сюжетно нужно создать ключевой придмет, от чего игрок гриндит ресурсы, как в доп квестах, так и в основных). Но в основном во всех играх этой серии акцент делается на крафте (алхимии), почти все подвязано на этом, так же бывает такое что игрок ограничен по времени, ему дают основную задачу (сюжет), которую должен выполнить и если не успевает то игра заканчивается. В принципе, от серии не стоит ждать маштабных событий а-ля FF, Tales, Legend of, YS и т.п. Здесь тупо фан, истории лёгкие и не принуждёные, все на позитиве происходит. Само то, чтобы отдохнуть от суеты мирской. Отлично играется на портативе.
Из-за того что серия была ориентирована на внутренний рынок Японии, она не издавалась в РФ (изредка на западе выходили некоторые части), от чего найти русификатор на серию очень и очень трудно. Если у вас нет проблемы с английским то в принципе можно окунуться в мир Алхимии.
В демку поиграл я(в стиме есть). Игра оказалась годнотой. Только мыло в настройках выключить надо, а иначе кривой DOF эффект всю красоту графики игры будет портить, всё замылит. Конкретно эту игру можно сравнить с Геншином в каком-то смысле. Разница только в том, что здесь игра изначально полностью завершена, а Геншин никогда завершён не будет по понятным причинам. Попробуй демку в стиме и сам сделай выводы. Мне в принципе игра Ок, тем более, что русский язык впервые в серии завезли. Да и боёвка, как мне кажется, здесь лучшая в серии. Главное не жди никакого эпичного сюжета - эпика здесь скорее всего не будет, как и в предыдущих частях.
Пробовать стоит всем, кто любит аниме и японские игры в целом. Или если любишь строительство и крафт - здесь этого добра много.
Дополню комментарии Ди Гы.
Трилогия Atelier Arland и трилогия Atelier Dusk имеют ограничение по времени. Примерно как в Persona, только время тратится на алхимию, сбор ресурсов и перемещение по миру. Начиная с трилогии Atelier Mysterious уже не ограничивают по времени. Я бы не сказал, что сюжетно игры между собой сильно связаны. Это в основном касается трилогии. Встречаются камео персонажей и можно услышать упоминания о событиях.
Сам своё знакомство начал с Atelier Rorona ~The Alchemist of Arland~ DX и пока остановился на Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX. В каких-то частях выбора сложности нет, с какой-то части позволяют выбрать сложность. Если не ошибаюсь, началось с трилогии Atelier Mysterious. Сами игры не сложные, если идти по сюжету, но вот если захотите выбить все ачивки или просто зачистить под 100%, то там будут боссы, которые дадут просраться. Под них нужно будет крафтить самую лучшую экипировку. Так как игра больше нацелена на алхимию, то и позволяют крафтить предметы с разными характеристиками и эффектами. Для этого нужно будет находить ингредиенты с нужным качеством и эффектами и правильно их смешивать. Каждая трилогия старается изменить подход к алхимии.
Мне пока сильнее всего зашла трилогия Atelier Dusk, хотя последняя часть в трилогии - Atelier Shallie, как будто сделана впопыхах или просто решили закрыть события мира Dusk, но фантазии не хватило, из-за чего воспринимается как огрызок.
Игра СУПЕР!!! НО пока что качество и производительность не ахти(
Будем ждать патчи.
Эх, жалко что перестали продать для РФ. Оформил бы предзаказ, а пока руки дошли, может и внесли бы правки. Можно конечно и в пиратку поиграть, но как-то рука не поднимается. Нравится мне серия и хотелось бы поддержать финансово. Придется ждать скидок.
Что у них там с глазами случилось? Очередная масонский высер по факту. (минусуйте аргументированно)
Прикрывать один глаз это модно сейчас
Нужно понимать, кто диктует эту моду. https://www.youtube.com/@starlifetv2020/videos
Это тоже ясно :I