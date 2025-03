Состоялся релиз японской ролевой игры Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & The Envisioned Land

Сегодня Koei Tecmo и Gust выпустили Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & The Envisioned Land, подтвердив это стартовым трейлером. Новая часть знаменитой франшизы доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Главная героиня Юмия Лиссфельдт – юная алхимичка, которая присоединяется к исследовательской группе Аладисса, чтобы раскрыть тайну падения империи. Игра впервые предлагает полностью открытый мир, в котором можно исследовать, собирать ресурсы и сражаться.

Сражения стали более динамичными и насыщенными, что подчеркивает трейлер. Глубокая сюжетная линия с мрачной атмосферой делает эту часть поворотным моментом в серии.