Трейлер Atelier Yumia: The Alchemist of Memories and the Envisioned Land представляет новых злодеев

Компания Gust раскрыла подробности о следующей части культовой серии Atelier — Atelier Yumia: The Alchemist of Memories and the Envisioned Land. В новом трейлере мы познакомились с Юмией Лиссфельдт, исследующей руины Аладиссийской империи. Однако на её пути встаёт загадочная группа врагов.

Среди антагонистов выделяются оборотень с моноклем, драконоподобное существо, фигура в капюшоне со змеевидным посохом и овцеподобная ведьма, управляющая молниями. Их мотивы пока неясны, но предполагается, что они связаны с алхимическими катастрофами, приведшими к падению империи. Возможно, эти создания — гомункулусы, которые преследуют Юмию за её прошлое или алхимические способности.

Игра обещает захватывающее приключение, полное загадок, тайн и новых союзников. Релиз Atelier Yumia запланирован на 21 марта 2025 года для Xbox, PlayStation, PC и Nintendo Switch.