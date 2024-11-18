Трейлер Atelier Yumia: The Alchemist of Memories and the Envisioned Land представляет новых злодеев

Компания Gust раскрыла подробности о следующей части культовой серии Atelier — Atelier Yumia: The Alchemist of Memories and the Envisioned Land. В новом трейлере мы познакомились с Юмией Лиссфельдт, исследующей руины Аладиссийской империи. Однако на её пути встаёт загадочная группа врагов.
Среди антагонистов выделяются оборотень с моноклем, драконоподобное существо, фигура в капюшоне со змеевидным посохом и овцеподобная ведьма, управляющая молниями. Их мотивы пока неясны, но предполагается, что они связаны с алхимическими катастрофами, приведшими к падению империи. Возможно, эти создания — гомункулусы, которые преследуют Юмию за её прошлое или алхимические способности.
Игра обещает захватывающее приключение, полное загадок, тайн и новых союзников. Релиз Atelier Yumia запланирован на 21 марта 2025 года для Xbox, PlayStation, PC и Nintendo Switch.
Мотивы злодеев в аниме почти всегда схожи: "Меня обижали в детстве, поэтому я уничтожу весь этот мир" или "Мою семью убили ваши "герои", поэтому я уничтожу вас всех". А потом, в последний момент, если злодей слишком красивый, особенно если это тянка, то он/она отрекается от своих взглядов, становится положительным героем и все вместе идут есть рамен в лапшичную. Конец))