Японская ролевая игра Atelier Yumia получит бесплатное DLC-кроссовер с Tekken 8

Koei Tecmo и студия Gust анонсировали бесплатное DLC для Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, созданное в сотрудничестве с авторами Tekken 8. В рамках кроссовера в игре появятся костюмы, специальные навыки и аксессуары, вдохновлённые знаменитым файтингом.

В честь события художник Бенитама нарисовал специальную иллюстрацию, где изображены главная героиня Юмия и таинственный боец Рейна из Tekken 8.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land выйдет 21 марта на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch и PC (Steam). DLC станет доступно бесплатно для всех игроков после релиза.