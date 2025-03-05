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Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land 21.03.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая
7.3 36 оценок

Японская ролевая игра Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land ушла на золото

butcher69
Новости

Разработчики Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land сообщили, что их игра ушла на золото. Это означает, что финальная версия уже готова, и её можно пройти от начала до конца. Теперь разработчики могут приступить к производству физических копий.

Официальный релиз Atelier Yumia состоится 21 марта. Игра выйдет на PC, Nintendo Switch, а также консолях PlayStation и Xbox прошлого и текущего поколений.

Atelier Yumia продолжает традиции серии, предлагая игрокам увлекательное приключение в мире алхимии. Игроков ждёт исследование красочных локаций, сбор материалов, создание зелий и снаряжения, а также тактические сражения. Игра станет первой в серии с официальным переводом на русский язык.

6
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Diablonos

Когда режиссер постановщик сцен и аниматор на своем месте, а вот художник по персонажам полный долбан.

4
Max Rolens

Жду... хотя и ценник у нее несусветный.

2