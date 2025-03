Японская ролевая игра Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land ушла на золото

Разработчики Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land сообщили, что их игра ушла на золото. Это означает, что финальная версия уже готова, и её можно пройти от начала до конца. Теперь разработчики могут приступить к производству физических копий.

Официальный релиз Atelier Yumia состоится 21 марта. Игра выйдет на PC, Nintendo Switch, а также консолях PlayStation и Xbox прошлого и текущего поколений.

Atelier Yumia продолжает традиции серии, предлагая игрокам увлекательное приключение в мире алхимии. Игроков ждёт исследование красочных локаций, сбор материалов, создание зелий и снаряжения, а также тактические сражения. Игра станет первой в серии с официальным переводом на русский язык.