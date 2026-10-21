Athanasia пытается заполнить пробел после Dino Crisis - хоррор о динозаврах вышел в раннем доступе

Пока Capcom не спешит возвращать Dino Crisis, независимые разработчики предлагают собственные игры о выживании среди доисторических хищников. Одной из таких попыток стала Athanasia от Momentum Games, вышедшая в раннем доступе на ПК.

Действие хоррора от первого лица разворачивается в заброшенном исследовательском комплексе в Южной Америке. Главная героиня, исследовательница Кармен Флорес, прибывает туда, чтобы разобраться в загадочных происшествиях. Однако вместо ответов её ждут опустевшие коридоры, следы опасных экспериментов и динозавры, превратившие учреждение в смертельную ловушку.

Создатели вдохновлялись Dino Crisis и System Shock, поэтому Athanasia делает ставку не только на перестрелки с хищниками. Игрокам предстоит изучать помещения, искать тайные проходы, собирать снаряжение и прослушивать аудиозаписи бывших сотрудников, постепенно раскрывающие историю комплекса.

Сейчас Athanasia доступна на ПК в раннем доступе. С учётом скидки в 10% игра стоит около 1224 рублей. При этом разработка ещё продолжается, а дата выхода полноценной версии пока не объявлена.

Для поклонников Dino Crisis проект может стать поводом вновь окунуться в атмосферу охоты на динозавров, хотя окончательные выводы о качестве игры стоит делать после дальнейшего развития в раннем доступе.