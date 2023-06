Atlas Fallen будет работать в 4K/30 FPS или 1440p/60 FPS на PS5 и Xbox Series X ©

С The Surge, ее продолжением и оригинальной Lords of the Fallen, Deck13 разработала ряд соулс-игр, за последние годы, но с предстоящим релизом она хочет сделать что-то другое. Экшн-ролевая игра Atlas Fallen выглядела интригующей, благодаря своеобразному сеттингу и обещанию захватывающих боев, а визуальные аспекты игры также произвели впечатление, судя по тому, что было показано.



Но насколько хорошо игра будет работать на консолях? В недавнем интервью, отвечая на этот вопрос, креативный директор Atlas Fallen и управляющий директор Deck13 Ян Клозе подтвердил, что на PS5 и Xbox Series X/S игра в режиме качества будет работать в 4K и 30 FPS, а в режиме производительности - 1440p и 60 FPS. Между тем, на Xbox Series S игра будет работать в "стабильном" 1080p и 60 FPS.



Клозе также подтвердил, что в Atlas Fallen будет реализована поддержка динамического масштабирования разрешения, что поможет "оддерживать частоту кадров в ситуациях с интенсивным использованием данных".



Atlas Fallen выйдет 10 августа для PS5, Xbox Series X/S и ПК.