Atlas Fallen 10.08.2023
7.7 99 оценок

Atlas Fallen будет работать в 4K/30 FPS или 1440p/60 FPS на PS5 и Xbox Series X

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Procy_on
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С The Surge, ее продолжением и оригинальной Lords of the Fallen, Deck13 разработала ряд соулс-игр, за последние годы, но с предстоящим релизом она хочет сделать что-то другое. Экшн-ролевая игра Atlas Fallen выглядела интригующей, благодаря своеобразному сеттингу и обещанию захватывающих боев, а визуальные аспекты игры также произвели впечатление, судя по тому, что было показано.

Но насколько хорошо игра будет работать на консолях? В недавнем интервью, отвечая на этот вопрос, креативный директор Atlas Fallen и управляющий директор Deck13 Ян Клозе подтвердил, что на PS5 и Xbox Series X/S игра в режиме качества будет работать в 4K и 30 FPS, а в режиме производительности - 1440p и 60 FPS. Между тем, на Xbox Series S игра будет работать в "стабильном" 1080p и 60 FPS.

Клозе также подтвердил, что в Atlas Fallen будет реализована поддержка динамического масштабирования разрешения, что поможет "оддерживать частоту кадров в ситуациях с интенсивным использованием данных".

Atlas Fallen выйдет 10 августа для PS5, Xbox Series X/S и ПК.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
danilukHF

Пару лет назад еще орали про 4к и 120фпс, все уж не вывозят железки?!

2
Димка Ребров

на этом же режиме и демоны выходили

0
Mr_Dude090

Новые консоли не все игры могут тянуть в режиме "Качество" и обеспечить 60 и выше ФПСов.

0
Дядя Бoгдан

Твой обдрищенский компентус 720р на низких 30 фпс хотя бы обеспечит нет?

-7
danilukHF Дядя Бoгдан

Откуда знаешь что "обдрищенский " ? И еще системок не было на пк петушок.

2
ixx

Эти консоли устарели на выходе уже на два года.

0
Well-offZin

Так этот хлам устарел на момент выхода уже, там железо печаль грустная, лохи верили в маркетинговые 4к 120 фпс, я ржал, как конь с того бреда, что несут маркетологи. Конкретно в Атлас Фален этот хлам разве что в статичных кат сценах сможет честные 4к 30 фпс, всё остальное будет мыло в шахматном рендеринге, тем более бомж якорь xbox s

0