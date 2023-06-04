С The Surge, ее продолжением и оригинальной Lords of the Fallen, Deck13 разработала ряд соулс-игр, за последние годы, но с предстоящим релизом она хочет сделать что-то другое. Экшн-ролевая игра Atlas Fallen выглядела интригующей, благодаря своеобразному сеттингу и обещанию захватывающих боев, а визуальные аспекты игры также произвели впечатление, судя по тому, что было показано.
Но насколько хорошо игра будет работать на консолях? В недавнем интервью, отвечая на этот вопрос, креативный директор Atlas Fallen и управляющий директор Deck13 Ян Клозе подтвердил, что на PS5 и Xbox Series X/S игра в режиме качества будет работать в 4K и 30 FPS, а в режиме производительности - 1440p и 60 FPS. Между тем, на Xbox Series S игра будет работать в "стабильном" 1080p и 60 FPS.
Клозе также подтвердил, что в Atlas Fallen будет реализована поддержка динамического масштабирования разрешения, что поможет "оддерживать частоту кадров в ситуациях с интенсивным использованием данных".
Atlas Fallen выйдет 10 августа для PS5, Xbox Series X/S и ПК.
Atlas Fallen будет работать в 4K/30 FPS или 1440p/60 FPS на PS5 и Xbox Series X©
С The Surge, ее продолжением и оригинальной Lords of the Fallen, Deck13 разработала ряд соулс-игр, за последние годы, но с предстоящим релизом она хочет сделать что-то другое. Экшн-ролевая игра Atlas Fallen выглядела интригующей, благодаря своеобразному сеттингу и обещанию захватывающих боев, а визуальные аспекты игры также произвели впечатление, судя по тому, что было показано.
Пару лет назад еще орали про 4к и 120фпс, все уж не вывозят железки?!
на этом же режиме и демоны выходили
Новые консоли не все игры могут тянуть в режиме "Качество" и обеспечить 60 и выше ФПСов.
Твой обдрищенский компентус 720р на низких 30 фпс хотя бы обеспечит нет?
Откуда знаешь что "обдрищенский " ? И еще системок не было на пк петушок.
Эти консоли устарели на выходе уже на два года.
Так этот хлам устарел на момент выхода уже, там железо печаль грустная, лохи верили в маркетинговые 4к 120 фпс, я ржал, как конь с того бреда, что несут маркетологи. Конкретно в Атлас Фален этот хлам разве что в статичных кат сценах сможет честные 4к 30 фпс, всё остальное будет мыло в шахматном рендеринге, тем более бомж якорь xbox s