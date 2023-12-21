Deck 13 раскрыла, какие обновления и улучшения для Atlas Fallen мы можем ожидать в 2024 году

Студия-разработчик Deck 13 опубликовала на сайте X пост, в котором рассказала о том, чего можно ожидать от Atlas Fallen в 2024 году. Разумеется, речь идет о новом контенте и изменениях, связанных с запланированными обновлениями. Пост получился очень кратким, но, тем не менее, интересным, особенно для тех, кто интересовался игрой, но не рассматривал ее из-за других крупных релизов в течение 2023 года.
В нем упоминаются "новые механики", "дополнительные камни сущности", "новый уровень", "переработанное вступление" и "многое другое". Ни один из перечисленных пунктов не был подробно описан, но Deck 13 выразила готовность улучшить игру, а затем поблагодарила игроков за поддержку.
В Steam также было опубликовано новое изображение игры, которое, как предполагается, связано с новым контентом.
Atlas Fallen была выпущена без особой шумихи 9 августа 2023 года и дорого заплатила за то, что вышла почти одновременно с Baldur's Gate 3, которая была выпущена 6 августа. Несмотря на не самые высокие продажи, Deck 13 неоднократно обновляла игру, так что последние отзывы в Steam "очень положительные" и резко контрастируют с негативными отзывами предыдущих месяцев.