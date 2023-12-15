Focus Entertainment разочаровала результатами Atlas Fallen, но поддержка продолжится

В своем финансовом отчете с результатами за первую половину 2023/2024 финансового года компания Focus Entertainemnt назвала результаты экшена Atlas Fallen разочаровывающими, несмотря на 30-процентный рост доходов.
Доходы были обеспечены играми из каталога и успехом некоторых релизов, но они могли бы быть гораздо лучше, если бы Atlas Fallen не потерпел фиаско.
Таким образом, EBITDA (валовая операционная прибыль) достигла 23,9 млн евро, что на 5 млн евро больше, чем в прошлом году. Однако валовая маржа составила 20,7 млн долларов, а EBITA (прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации нематериальных активов) снизилась на 1,5 млн евро, что значительно меньше, чем в прошлом году, именно из-за Atlas Fallen.
Оценки на следующий год также весьма позитивны, учитывая запуск Banishers: Ghosts of New Eden 13 февраля 2024 года и Expeditions: A MudRunner Game 5 марта 2024 года.
Ну, вот когда закончат поддержку тогда и буду играть.