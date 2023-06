Новый трейлер Atlas Fallen посвящён кооперативной игре ©

Создатели первых частей Lords of the Fallen и The Surge из студии Deck13 готовятся к премьере новой ИС Atlas Fallen. Приключения нам придется ждать еще 52 дня, которое выйдет 10 августа.

В последнем трейлере показаны действия, во время которых два игрока пробираются через засыпанные песком локации, чтобы в нужный момент начать атаку. В этом случае интересно выглядит плавное исследование — даже динамичное перемещение по локации может доставить интересное развлечение, ведь в нужный момент мы начнем бой.

Создатели подтвердили, что можно пройти Atlas Fallen от начала до конца в кооперативе, что, несомненно, является большим преимуществом, потому что многие игроки будут счастливы вместе противостоять другим врагам, чтобы иметь возможность развивать своих героев.