Обновление Atlas Fallen добавило FSR 2 на PS5 и Xbox Series

Deck13 опубликовала первое обновление Atlas Fallen для ПК, PS5 и Xbox Series Примечания к патчу включают длинный список исправлений и изменений, среди которых выделяется добавление поддержки технологии масштабирования AMD FSR 2 для серий PS5 и Xbox.
Это должно гарантировать более высокую производительность или увеличение собственного разрешения в режиме производительности (1440p при запуске) на двух флагманских консолях Sony и Microsoft, но чтобы быть уверенным в этом отношении, необходимо дождаться технического анализа и сравнительных видеороликов.
В остальном обновление решает длинный список более-менее известных проблем, касающихся геймплея, поведения врагов, игрового интерфейса, кооперативного режима и недостатков, связанных с визуальным и звуковым сектором Atlas Fallen. За всеми подробностями мы отсылаем вас к официальным заметкам об обновлениях, доступным по этому адресу, к сожалению, только на английском языке.