Представлен забавный новый трейлер с живыми актёрами ролевой игры Atlas Fallen ©

Сегодня компания Focus Entertainment и ее студия Deck13 Interactive поделились окончательным трейлером перед выпуском Atlas Fallen, ролевой игры, в которой вы сражаетесь с легендарными существами в эпическом фантастическом мире, покрытом песком. В новом трейлере «Властелин демонстрируются новые кадры игрового процесса и захватывающее дух видение вашего стремительно приближающегося путешествия в Atlas Fallen.

В опустошенном, покрытом песком мире захватите божественную силу таинственной Перчатки и используйте героические способности, чтобы победить тиранического всемогущего бога. Приручите пески, чтобы превратить их в оружие, меняющее форму, и наблюдайте, как они становятся больше, когда вы создаете Импульс, чтобы высвободить всю неукротимую силу Перчатки.

151 камень сущности, которые можно найти в мире Атласа, дают вам широкий спектр дополнительных эффектов и способностей. Предпочитаете ли вы играть агрессивно или предпочитаете использовать щиты, дебаффы и исцеление, комбинируйте камни сущности так, как вам нравится, чтобы создать свой собственный подход к бою.

Поднимите себя в воздух и скользите по дюнам благодаря своим силам, наполненным песком, и испытайте невероятную скорость, вертикальность и высокую мобильность. Восторженное чувство, когда вы исследуете обширную и вневременную землю Атласа и сражаетесь с его ужасающими зверями.

Atlas Fallen выходит на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК 10 августа.