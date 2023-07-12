Atlas Fallen 10.08.2023
7.6 108 оценок

Разработчики Atlas Fallen представили финальные системные требования для ПК

©
Gutsz
Новости

До выхода новой игры студии Deck13 Interactive, ответственной за выпуск серии The Surge и других разнообразных проектов, остается чуть меньше месяца. На этот раз разработчики отправят игроков в удивительный мир песков Atlas Fallen, чтобы там они смогли сразиться с легендарными монстрами и богами. Чтобы подготовить их к великим битвам, команда авторов раскрыла системные требования экшена.

Представленные системные требования Atlas Fallen можно смело считать скромными. На фоне современных релизов, которые не отличаются качественной оптимизацией и при этом требуют мощного железа, для этой игры можно будет обойтись вполне бюджетным ПК. Ниже представлены полные системные требования Atlas Fallen.

Минимальные системные требования:

  • ОС: Windows 10 64-битная
  • Процессор: Intel Core i5-6600K/AMD Ryzen 3 1200
  • Память: 8 ГБ ОЗУ
  • Графика: 4 ГБ видеопамяти, GTX 1050 Ti/RX 470
  • Хранилище: 35 ГБ свободного места
  • Примечание: 30 кадров в секунду в разрешении 1920x1080 с предустановкой «Низкий» (Vulkan API)

Рекомендуемые системные требования:

  • ОС: Windows 10 64-битная
  • Процессор: Intel Core i7-9800X/AMD Ryzen 5 3600
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Графика: 8 ГБ видеопамяти, GTX 1070 Ti/RX 5700
  • Хранилище: 35 ГБ свободного места
  • Примечание: 60 кадров в секунду в разрешении 1920x1080 с предустановкой «Очень высокое» (Vulkan API)

Указанные требования к Atlas Fallen намекают на то, что игра получила хорошую оптимизацию. Для запуска игры в формате 2К и 4К игрокам все равно потребуются мощные системы, однако играть в нее будет комфортно в стандартном формате 1080p.

Релиз Atlas Fallen состоится 10 августа на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.

41
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
nodas

Нормальные адекватные требования

20
Artery Kaulitz

Соглашусь, а то для того же 1080p у некоторых стоит чуть ли 40+ серия, а графика там мыло мыльное во многих местах

4
dangerous_beast
Релиз Atlas Fallen состоится 10 на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.

Подредактируйте чтоль!)

11
Iktar

тут специально ввели возможность редактировать всем пользователям, чтобы авторам с модерами не приходилось напрягаться

1
FURRRAX
Разработчики Atlas Fallen представили финальный системные требования для ПК

Заголовок надо бы исправить

2
SoRaS3

И "10 на ПК".

2
Logan0703

Довольно скромные системки, если учесть что релиз перенесли на август. Надеюсь с оптимизацией проблем не должно быть! Ещё б знать, будет ли денуво?

0
riptor2012

10-го чего?

0
flaur74

Дерьмувы на сколько я понял не будет ?)

0
Голубая Логуна

"Релиз Atlas Fallen состоится 10 на ПК, PS5 и Xbox Series S|X."

Видимо месяц не важен.

0
Ivan313

Низкие требования

0
Andrew Shimansky

Вот это Молодцы!!Требования просто шикарные

0
Kenn1y

Так это для 1080p.

0
Best player Watch Dog 2

Вполне достойные требования, чтоб играть на ультрах.

0
RickeyIMBA

да ведь щас все сидят на 1080р) кайфовые требования)

0
ValSpain

16 ядер в реках, поздравляем)

0
AndralStormborn

Вот пример, что когда хотят - вполне могут нормально оптимизировать игру

-1
shadeh

однозначно скип

-1
Janekste

На самом деле низкие системные требования об оптимизации не говорят ровным счётом ничего. Учитывая, что мир игры песок и пустыня, быть может там просто нечего оптимизировать? Ибо сам мир песок, да пустыня? Отсюда и требования автоматически низкие.

P.S. Лет 5 назад подобные требования назвали бы сверх завышенными, а разрабов криворукими.

-2