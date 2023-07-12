Разработчики Atlas Fallen представили финальные системные требования для ПК

До выхода новой игры студии Deck13 Interactive, ответственной за выпуск серии The Surge и других разнообразных проектов, остается чуть меньше месяца. На этот раз разработчики отправят игроков в удивительный мир песков Atlas Fallen, чтобы там они смогли сразиться с легендарными монстрами и богами. Чтобы подготовить их к великим битвам, команда авторов раскрыла системные требования экшена.
Представленные системные требования Atlas Fallen можно смело считать скромными. На фоне современных релизов, которые не отличаются качественной оптимизацией и при этом требуют мощного железа, для этой игры можно будет обойтись вполне бюджетным ПК. Ниже представлены полные системные требования Atlas Fallen.
Минимальные системные требования:
- ОС: Windows 10 64-битная
- Процессор: Intel Core i5-6600K/AMD Ryzen 3 1200
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- Графика: 4 ГБ видеопамяти, GTX 1050 Ti/RX 470
- Хранилище: 35 ГБ свободного места
- Примечание: 30 кадров в секунду в разрешении 1920x1080 с предустановкой «Низкий» (Vulkan API)
Рекомендуемые системные требования:
- ОС: Windows 10 64-битная
- Процессор: Intel Core i7-9800X/AMD Ryzen 5 3600
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Графика: 8 ГБ видеопамяти, GTX 1070 Ti/RX 5700
- Хранилище: 35 ГБ свободного места
- Примечание: 60 кадров в секунду в разрешении 1920x1080 с предустановкой «Очень высокое» (Vulkan API)
Указанные требования к Atlas Fallen намекают на то, что игра получила хорошую оптимизацию. Для запуска игры в формате 2К и 4К игрокам все равно потребуются мощные системы, однако играть в нее будет комфортно в стандартном формате 1080p.
Релиз Atlas Fallen состоится 10 августа на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.
Нормальные адекватные требования
Соглашусь, а то для того же 1080p у некоторых стоит чуть ли 40+ серия, а графика там мыло мыльное во многих местах
Подредактируйте чтоль!)
тут специально ввели возможность редактировать всем пользователям, чтобы авторам с модерами не приходилось напрягаться
Заголовок надо бы исправить
И "10 на ПК".
Довольно скромные системки, если учесть что релиз перенесли на август. Надеюсь с оптимизацией проблем не должно быть! Ещё б знать, будет ли денуво?
10-го чего?
Дерьмувы на сколько я понял не будет ?)
"Релиз Atlas Fallen состоится 10 на ПК, PS5 и Xbox Series S|X."
Видимо месяц не важен.
Низкие требования
Вот это Молодцы!!Требования просто шикарные
Так это для 1080p.
Вполне достойные требования, чтоб играть на ультрах.
да ведь щас все сидят на 1080р) кайфовые требования)
16 ядер в реках, поздравляем)
Вот пример, что когда хотят - вполне могут нормально оптимизировать игру
однозначно скип
На самом деле низкие системные требования об оптимизации не говорят ровным счётом ничего. Учитывая, что мир игры песок и пустыня, быть может там просто нечего оптимизировать? Ибо сам мир песок, да пустыня? Отсюда и требования автоматически низкие.
P.S. Лет 5 назад подобные требования назвали бы сверх завышенными, а разрабов криворукими.