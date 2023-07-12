Atlas Fallen 10.08.2023
7.6 107 оценок

Разработчики Atlas Fallen представили финальный системные требования для ПК

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Gutsz
Новости

До выхода новой игры студии Deck13 Interactive, ответственной за выпуск серии The Surge и других разнообразных проектов, остается чуть меньше месяца. На этот раз разработчики отправят игроков в удивительный мир песков Atlas Fallen, чтобы там они смогли сразиться с легендарными монстрами и богами. Чтобы подготовить их к великим битвам, команда авторов раскрыла системные требования экшена.

Представленные системные требования Atlas Fallen можно смело считать скромными. На фоне современных релизов, которые не отличаются качественной оптимизацией и при этом требуют мощного железа, для этой игры можно будет обойтись вполне бюджетным ПК. Ниже представлены полные системные требования Atlas Fallen.

Минимальные системные требования:

  • ОС: Windows 10 64-битная
  • Процессор: Intel Core i5-6600K/AMD Ryzen 3 1200
  • Память: 8 ГБ ОЗУ
  • Графика: 4 ГБ видеопамяти, GTX 1050 Ti/RX 470
  • Хранилище: 35 ГБ свободного места
  • Примечание: 30 кадров в секунду в разрешении 1920x1080 с предустановкой «Низкий» (Vulkan API)

Рекомендуемые системные требования:

  • ОС: Windows 10 64-битная
  • Процессор: Intel Core i7-9800X/AMD Ryzen 5 3600
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Графика: 8 ГБ видеопамяти, GTX 1070 Ti/RX 5700
  • Хранилище: 35 ГБ свободного места
  • Примечание: 60 кадров в секунду в разрешении 1920x1080 с предустановкой «Очень высокое» (Vulkan API)

Указанные требования к Atlas Fallen намекают на то, что игра получила хорошую оптимизацию. Для запуска игры в формате 2К и 4К игрокам все равно потребуются мощные системы, однако играть в нее будет комфортно в стандартном формате 1080p.

Релиз Atlas Fallen состоится 10 на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.

18
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
nodas

Нормальные адекватные требования

12
dangerous_beast
Релиз Atlas Fallen состоится 10 на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.

Подредактируйте чтоль!)

7
FURRRAX
Разработчики Atlas Fallen представили финальный системные требования для ПК

Заголовок надо бы исправить

2
SoRaS3

И "10 на ПК".

1
Logan0703

Довольно скромные системки, если учесть что релиз перенесли на август. Надеюсь с оптимизацией проблем не должно быть! Ещё б знать, будет ли денуво?

0
riptor2012

10-го чего?

0
flaur74

Дерьмувы на сколько я понял не будет ?)

0
AndralStormborn

Вот пример, что когда хотят - вполне могут нормально оптимизировать игру

0