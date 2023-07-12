Разработчики Atlas Fallen представили финальный системные требования для ПК ©

До выхода новой игры студии Deck13 Interactive, ответственной за выпуск серии The Surge и других разнообразных проектов, остается чуть меньше месяца. На этот раз разработчики отправят игроков в удивительный мир песков Atlas Fallen, чтобы там они смогли сразиться с легендарными монстрами и богами. Чтобы подготовить их к великим битвам, команда авторов раскрыла системные требования экшена.

Представленные системные требования Atlas Fallen можно смело считать скромными. На фоне современных релизов, которые не отличаются качественной оптимизацией и при этом требуют мощного железа, для этой игры можно будет обойтись вполне бюджетным ПК. Ниже представлены полные системные требования Atlas Fallen.

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 10 64-битная

Процессор: Intel Core i5-6600K/AMD Ryzen 3 1200

Память: 8 ГБ ОЗУ

Графика: 4 ГБ видеопамяти, GTX 1050 Ti/RX 470

Хранилище: 35 ГБ свободного места

Примечание: 30 кадров в секунду в разрешении 1920x1080 с предустановкой «Низкий» (Vulkan API)

Рекомендуемые системные требования:

ОС: Windows 10 64-битная

Процессор: Intel Core i7-9800X/AMD Ryzen 5 3600

Память: 16 ГБ ОЗУ

Графика: 8 ГБ видеопамяти, GTX 1070 Ti/RX 5700

Хранилище: 35 ГБ свободного места

Примечание: 60 кадров в секунду в разрешении 1920x1080 с предустановкой «Очень высокое» (Vulkan API)

Указанные требования к Atlas Fallen намекают на то, что игра получила хорошую оптимизацию. Для запуска игры в формате 2К и 4К игрокам все равно потребуются мощные системы, однако играть в нее будет комфортно в стандартном формате 1080p.

Релиз Atlas Fallen состоится 10 на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.