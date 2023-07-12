Разработчики Atlas Fallen представили финальный системные требования для ПК

До выхода новой игры студии Deck13 Interactive, ответственной за выпуск серии The Surge и других разнообразных проектов, остается чуть меньше месяца. На этот раз разработчики отправят игроков в удивительный мир песков Atlas Fallen, чтобы там они смогли сразиться с легендарными монстрами и богами. Чтобы подготовить их к великим битвам, команда авторов раскрыла системные требования экшена.
Представленные системные требования Atlas Fallen можно смело считать скромными. На фоне современных релизов, которые не отличаются качественной оптимизацией и при этом требуют мощного железа, для этой игры можно будет обойтись вполне бюджетным ПК. Ниже представлены полные системные требования Atlas Fallen.
Минимальные системные требования:
- ОС: Windows 10 64-битная
- Процессор: Intel Core i5-6600K/AMD Ryzen 3 1200
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- Графика: 4 ГБ видеопамяти, GTX 1050 Ti/RX 470
- Хранилище: 35 ГБ свободного места
- Примечание: 30 кадров в секунду в разрешении 1920x1080 с предустановкой «Низкий» (Vulkan API)
Рекомендуемые системные требования:
- ОС: Windows 10 64-битная
- Процессор: Intel Core i7-9800X/AMD Ryzen 5 3600
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Графика: 8 ГБ видеопамяти, GTX 1070 Ti/RX 5700
- Хранилище: 35 ГБ свободного места
- Примечание: 60 кадров в секунду в разрешении 1920x1080 с предустановкой «Очень высокое» (Vulkan API)
Указанные требования к Atlas Fallen намекают на то, что игра получила хорошую оптимизацию. Для запуска игры в формате 2К и 4К игрокам все равно потребуются мощные системы, однако играть в нее будет комфортно в стандартном формате 1080p.
Релиз Atlas Fallen состоится 10 на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.
Нормальные адекватные требования
Подредактируйте чтоль!)
Заголовок надо бы исправить
И "10 на ПК".
Довольно скромные системки, если учесть что релиз перенесли на август. Надеюсь с оптимизацией проблем не должно быть! Ещё б знать, будет ли денуво?
10-го чего?
Дерьмувы на сколько я понял не будет ?)
Вот пример, что когда хотят - вполне могут нормально оптимизировать игру