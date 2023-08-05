Разработчики экшен-адвенчуры Atlas Fallen показали стремительные бои в воздухе и на земле

Достаточно амбициозный проект Atlas Fallen, разрабатываемый немецкой компанией Deck13 Interactive (Venetica, Lords of the Fallen, дилогия The Surge), всё ближе становится к дате выхода. Создатели решили подогреть интерес аудитории, показав лучшие моменты боевой системы.
Игроков ждёт уникальный фэнтезийный мир, наполненный секретами и многочисленными опасностями. Вступайте в героические схватки с огромными чудовищами и используйте весь спектр своих смертоносных навыков. Приведите человечество в новую эру, играя в одиночном режиме, или же совместной сюжетной кампании. Сформируйте свой стиль игры и станьте непобедимым чемпионом!
Atlas Fallen выйдет 10 августа на ПК и консолях нового поколения (PlayStation 5 и Xbox Series X).
показали самые "красочные моменты" вырезав самые неудачные скучные моменты... ну такое монстерхантер покатушки по песочку...
Какой монстерхантер, ты его точно видел лол? Там боёвка в миллион раз более медленная и неуклюжая. Тут чистый Дарксайдерс в сеттинге пустыни (и это очень даже хорошо)
Лыцарь в воздухе летает, над поверхностью перемещаясь парит. Достаёт из ж большой молот. Клоунада какая-то.
Так не играй, играй в тарков для мужиков