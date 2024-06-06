Ролевой экшен Atlas Fallen получит крупное контентное обновление Reign of Sand в начале августа

Издатель Focus Entertainment и разработчик Deck13 Interactive объявили о дате выходе крупного обновления Reign of Sand для ролевого экшена Atlas Fallen, где вы сражаетесь с легендарными существами в покрытом песком фэнтезийном мире. Оно выйдет 6 августа на PS5, Xbox Series X | S и ПК.
Бесплатное обновление включает в себя совершенно новую зону с новыми заданиями и врагами, новые камни, новую механику развития, новую озвучку и диалоги, режим "Новый режим+", а также переработку начальных часов игры.
Atlas Fallen уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam.
Лан. Я люблю игры от этой компании так что когда до конца допилят точно возьму, но не сейчас.
к сожалению, этот мусор ничто не спасет.
Ждемс)