Ролевой экшен Atlas Fallen получит крупное контентное обновление Reign of Sand в начале августа

Ролевая игра с видом от третьего лица, в которой вы погружаетесь в мир, где время остановилось, а история забыта. Вы — один из последних искателей приключений, которые рискуют жизнью, чтобы раскрыть тайны древней цивилизации и спасти человечество от гибели.

Ваш путь пролегает через безжизненные пустыни, заброшенные города и подземные лабиринты, где вас поджидают не только ловушки и головоломки, но и огромные существа, которые охраняют свои территории. Вы можете бросить им вызов в зрелищных схватках, используя свои навыки и арсенал оружия, которое может принимать различные формы в зависимости от ситуации.

Каждый бой — это возможность получить новые способности и улучшения, которые позволят вам адаптироваться к любому противнику и создать свой уникальный стиль игры. Вы можете также объединиться с другими игроками в кооперативном режиме и совместно проходить сюжетную кампанию.