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Atlas Fallen 10.08.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.4 337 оценок

Ролевой экшен Atlas Fallen получит крупное контентное обновление Reign of Sand в начале августа

butcher69
Новости

Издатель Focus Entertainment и разработчик Deck13 Interactive объявили о дате выходе крупного обновления Reign of Sand для ролевого экшена Atlas Fallen, где вы сражаетесь с легендарными существами в покрытом песком фэнтезийном мире. Оно выйдет 6 августа на PS5, Xbox Series X | S и ПК.

Бесплатное обновление включает в себя совершенно новую зону с новыми заданиями и врагами, новые камни, новую механику развития, новую озвучку и диалоги, режим "Новый режим+", а также переработку начальных часов игры.

Atlas Fallen уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Кей Овальд

Лан. Я люблю игры от этой компании так что когда до конца допилят точно возьму, но не сейчас.

2
ZackSnyder

к сожалению, этот мусор ничто не спасет.

1
azazello777

Ждемс)

1