Студия Deck13 Interactive совместно с издательством Focus Entertainment запустила новую скидочную кампанию на Atlas Fallen: Reign of Sand в цифровом магазине Steam.

В рамках текущей распродажи скидка на игру достигла рекордных 80%, превысив предыдущий показатель в 75%. Акция также распространяется на комплект Ruin Rising Bundle, включающий основную игру и дополнительный контент, со скидкой 79%.

Atlas Fallen представляет собой фэнтезийный ролевой экшен от третьего лица, действие которого разворачивается в опустошённом мире, покрытом песками. Игрокам предстоит исследовать обширные территории, сражаться с легендарными чудовищами, создавать оружие из песка и развивать способности своего персонажа. Сюжетную кампанию можно пройти как в одиночку, так и в кооперативе с другом.

Издание Reign of Sand включает масштабное бесплатное обновление, значительно переработавшее оригинальную игру. Разработчики расширили игровой мир, добавили новых противников, задания, 25 камней сущности, переработали систему прогрессии и озвучивание, а также реализовали режим «Новая игра+» и дополнительный уровень сложности.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 4 декабря.