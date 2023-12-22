Следующая игра от авторов Atlas Fallen будет использовать движок Unreal Engine 5

Unreal Engine 5 станет основой следующего крупного проекта Deck13, который выйдет в 2026 году
Deck13, разработчик серии The Surge и недавно вышедшей Atlas Fallen, собирается разрабатывать свой следующий крупный проект под кодовым названием Foxtrot на движке Unreal Engine 5.
Как подтвердило немецкое издание Games Wirtschaft, студия не собирается сразу же расставаться с движком Fledge, поскольку продолжает работу над Atlas Fallen, планируя внести в нее ряд улучшений и выпустить расширение Wielder of the Gods в следующем году. Проект Foxtrot на движке Unreal Engine 5 запланирован на 2026 год и будет субсидирован Министерством экономики Германии на сумму более 5 миллионов евро.
С учетом того, что многие разработчики перешли на Unreal Engine 5, похоже, что последняя версия движка от Epic станет основой для самых крупных игр, выходящих в ближайшие годы. Среди студий, перешедших на этот движок, - CD Projekt Red, которая разрабатывает на нем следующие части серий The Witcher и Cyberpunk 2077. По словам ведущего дизайнера квестов Cyberpunk 2077 Павла Саско, переход на UE5 стал для польского разработчика не только вызовом, но и возможностью, ведь с его помощью можно сделать нечто потрясающее.
Как уже упоминалось выше, последней игрой Deck13 на движке Fledge перед переходом на Unreal Engine 5 стала Atlas Fallen.