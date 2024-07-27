Свежий трейлер обновления Reign of Sand для ролевого экшена Atlas Fallen рассказывает о Новой игре+

Reign of Sand, крупное обновление для Atlas Fallen от Deck 13, выйдет через несколько недель. В новом трейлере ведущий системный дизайнер Эрвин ван Хоф кратко рассказывает, чего ожидать от Новой игры+.

Как и в других играх, Новая игра+ в Atlas Fallen позволяет переносить валюту, снаряжение и прогресс. Вы можете продолжить играть на том же уровне сложности и крушить все, что движется, или выбрать новый уровень сложности Кошмар, чтобы сразиться с более сильными противниками. Игроки также могут разблокировать новые комплекты брони и уникальные камни сущности в Новой игре+, используя новую механику для дальнейшего повышения своей мощи.

Reign of Sand для Atlas Fallen выходит 13 августа на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Наряду с Новой игрой+, он добавляет новую область, врагов, оружие, квесты и многое другое.