Трейлер Atlas Fallen демонстрирует кастомизацию, наборы брони, трансмог и многое другое ©

Компания Focus Entertainment представила новый трейлер к грядущему ролевому экшену Atlas Fallen от Deck13. В нем рассказывается о кастомизации и броне, к которым могут стремиться игроки. Посмотрите трейлер ниже.

Каждый комплект брони имеет различные показатели и бонусы, например, Рыцарская пластина "сильно" замедляет врагов на одну секунду, если они попадают по вам. Для тканей и пластин предусмотрено по два слота, а также слот для акцентов, причем доступны десятки вариантов окраски. Можно также прикрепить косметические предметы: щиты, шлемы и т.д.

Если вам нравятся характеристики доспехов, но не их внешний вид, воспользуйтесь функцией Трансмогрификации, чтобы изменить только внешний вид. Разумеется, для изменения стиля игры есть перки и камни сущности, а также ресурсы, которые нужно собирать, карты сокровищ, которые нужно найти, и исторические предметы, которые нужно открыть.

Atlas Fallen выходит 10 августа для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.