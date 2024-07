Вместе с масштабным обновлением Atlas Fallen может стать бесплатной в каталоге Game Pass

Летом прошлого года на ПК и консолях состоялся релиз необычного экшена Atlas Fallen от создателей серии The Surge и Lords of the Fallen. Проект переносил игроков в пустынный сеттинг для борьбы с огромными монстрами, чего оказалось недостаточно для получения высоких показателей продаж. Тем не менее, это качественная игра, которая получила несколько крупных контентных обновлений и уже скоро станет бесплатной для подписчиков Game Pass.

Сведения о пополнении каталога Game Pass поделились редакторы новостного издания eXtas1s. Согласно их данным, компании Xbox удалось достичь соглашения с издательством Focus Entertainment. В результате этого, следующим крупным проектом в подписке станет Atlas Fallen. Однако когда точно ожидать её появления в каталоге, предсказать трудно.

Уже через месяц — 6 августа Atlas Fallen получит бесплатное масштабное обновление. Патч принесет в игру новую зону для исследования с новыми заданиями и врагами, новую механику развития, озвучку и диалоги, а также будет добавлен режим "Новой игры+". Ожидается, что сразу после этого апдейта Atlas Fallen станет доступна для бесплатной игры в рамках Game Pass.