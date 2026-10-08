Atmosfar получил дату выхода в ранний доступ и трейлер

Когда-то открытые миры из летающих островов были трендом. Первым на ум приходит The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, но можно вспомнить и неудачную воздушную MMO Worlds Adrift от Bossa. За последнее время вышли Lost Skies, Everwind от Bohemia в духе Hytale и необычная Aloft — и ни одна из них не добралась до топ-20 самых играемых игр в Steam.

И всё же любители дирижаблей среди разработчиков продолжают пытаться. Вот трейлер Atmosfar, у которой теперь есть дата выхода в ранний доступ — 29 октября.

В Atmosfar вы отправляетесь на чужую планету — выяснить, что случилось с последним аванпостом человечества. Но это не главное. Главное — здесь есть два типа летательных аппаратов.

Первый — Wasp. Это большой парящий автомобиль, и поначалу он бывает трёх видов: Utility Wasp разворачивает складной лагерь, Cargo Wasp поднимает тяжёлый лом, а Striker Wasp оглушает врагов. «Всё дело в том, чтобы взять правильный Wasp под задачу», — объясняют разработчики в Steam.

Понятно, что в Wasp не поместятся ни горшки с растениями, ни шкафы. Поэтому разработчики дали игрокам ещё и Cloud Cruiser. Это огромная летающая база — как авианосец из Marvel, только собранный не Тони Старком, а компанией P&O. Там есть посадочные площадки, ангар и лаундж, где можно зависнуть с тремя друзьями по кооперативу. Взаимодействие Wasp и Cloud Cruiser немного напоминает мне симбиоз Seamoth и Cyclops в Subnautica.

На сами острова очень приятно смотреть. Не скажу, что эстетика прямо-таки необычная, но это, пожалуй, самая красивая игра про небесные острова из всех, что я видел. Горы, кроны лесов и скалистые днища здесь таких мягких очертаний, что острова изящно смотрятся среди облаков. Так и хочется приземлиться где-нибудь и пуститься в путешествие в поисках приключения.

На старте раннего доступа в Atmosfar будет два региона. Игра «пробудет в раннем доступе как минимум 9 месяцев», но срок могут продлить и добавить больше контента, если игрой заинтересуется широкая аудитория. За время раннего доступа добавят третий и последний регион, четвёртый тип Wasp и больше возможностей для строительства на Cloud Cruiser.