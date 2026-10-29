Atmosfar уже доступна в раннем доступе — исследуйте летающие острова Тайкоса

Apog Labs показала обзор геймплея Atmosfar — приключенческого экшена в открытом мире. Ролик демонстрирует летающие острова Тайкоса, выживание, исследование последнего форпоста человечества и воздушные путешествия.

Игрокам предстоит раскрыть судьбу последней колонии людей, собирать ресурсы и отправляться навстречу приключениям среди островов в небе.

Можно путешествовать в одиночку или собрать эскадрилью друзей в кооперативе. Найденный лом пригодится для создания и улучшения летательных кораблей, которые станут частью экспедиций.

Atmosfar уже доступна в раннем доступе на PC в Steam.