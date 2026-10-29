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Atmosfar 29.10.2026
Выживание, Инди, От третьего лица, Космос, Научная фантастика , Кооператив
6.3 11 оценок

Atmosfar уже доступна в раннем доступе — исследуйте летающие острова Тайкоса

GameTrailers GameTrailers

Apog Labs показала обзор геймплея Atmosfar — приключенческого экшена в открытом мире. Ролик демонстрирует летающие острова Тайкоса, выживание, исследование последнего форпоста человечества и воздушные путешествия.

Игрокам предстоит раскрыть судьбу последней колонии людей, собирать ресурсы и отправляться навстречу приключениям среди островов в небе.

Можно путешествовать в одиночку или собрать эскадрилью друзей в кооперативе. Найденный лом пригодится для создания и улучшения летательных кораблей, которые станут частью экспедиций.

Atmosfar уже доступна в раннем доступе на PC в Steam.

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