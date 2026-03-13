Кооператив в облаках: ATMOSFAR обещает небесное приключение для 1-4 игроков

Разработчики анонсировали ATMOSFAR, захватывающую воздушную исследовательскую игру для 1–4 игроков, которая выйдет в раннем доступе Steam во втором квартале 2026 года. Игрокам предстоит подняться высоко в облака загадочного инопланетного мира Тайкос и раскрыть судьбу последнего форпоста человечества, сочетая выживание, исследования и строительство мобильной базы.

В ATMOSFAR вы исследуете обширный открытый мир с парящими островами, необычными биомами и странными инопланетными существами. Путешествуйте пешком или управляйте флотом летательных аппаратов «Wasps», каждый из которых выполняет уникальные функции: собирайте ресурсы на Cargo Wasp, разведуйте с Scout или участвуйте в воздушных сражениях на Fighter.

Игра поддерживает одиночное прохождение и кооператив до четырёх игроков, что позволяет собирать эскадрилью и исследовать Тайкос вместе с друзьями. Собирайте ресурсы, чтобы строить и модернизировать Cloud Cruiser — колоссальную мобильную авиабазу, настраивая её с помощью новых технологий и инструментов для доступа в неизведанные территории.

На пути вас ждут разнообразные погодные условия: бурные грозы, песчаные бури и непредсказуемые воздушные испытания. Выживание на Тайкосе требует стратегического планирования, умения управлять флотом и ресурсов, а также смелости для исследования новых высот.

ATMOSFAR обещает уникальное сочетание приключений, выживания и воздушного исследования, где каждое взлётное поле и каждый парящий остров открывают новые возможности для исследования и строительства. Игра приглашает игроков подняться в небо и стать пилотом собственной облачной одиссеи.