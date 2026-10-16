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ATOM RPG 28.11.2017
Ролевая, Выживание, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Открытый мир, Постапокалипсис
8.2 1 151 оценка

Для ATOM RPG вышло сюжетное DLC "Остров чумы" и обновление 1.2.1

monk70 monk70

Команда ATOM Team выпустила сюжетное дополнение «Остров чумы» для оригинальной ATOM RPG. Вместе с ним базовая игра получила обновление 1.2.1.

События DLC переносят игроков с небольшого аэродрома неподалёку от Фогелевки на новый остров, где расположенное под контролем Гвон-Джо поселение столкнулось с загадочной эпидемией. Игрокам предстоит исследовать неизведанные территории, знакомиться с новыми персонажами и разбираться в происходящем.

«Остров чумы» предлагает отдельную карту мира с оживлёнными и заброшенными поселениями, советскими объектами довоенной эпохи, пиратскими крепостями и логовами опасных существ. Всего дополнение включает более 30 новых персонажей и 17 уникальных локаций.

В DLC появится свыше десятка новых сюжетных линий и заданий. Некоторые из них сосредоточены на диалогах и принятии решений, другие потребуют сражений и исследования глубин запечатанного довоенного бункера.

Для путешествий по острову предусмотрены полёты на самолёте, поездки на подводной лодке и новое наземное транспортное средство, которое заменит оставленный позади автомобиль. Ещё одним важным нововведением станет собственный комплект специальной брони — предмет экипировки, о котором поклонники серии просили разработчиков со времён выхода ATOM RPG: Trudograd.

Подробности обновления 1.2.1 доступны в официальном сообщении в Steam.

Трейлеры 10 Обновления 42
48
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
Mr. Vemax

Не понял! какого черта там делает руский язык? а ну быстро убрали!🤣

11
Deowar

Понятно. Значит сбор денег на третью игру не очень хорошо и они решили выпустить Длс к первой игре, чтобы показать что они могут. Посмотрел видео, ничего нового. На фиг.

8
Manch0

Это те ментальные недоделки, которые в 2022 убрали с сайта русский язык в поддержку известно кого?! Блин, лучше бы воздержались от кислорода, ведь россияне им тоже дышат! 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Сожалею, что покупал когда-то их игры. 🤮

5
Igor Udilov

Нефига они проснулись.

4
Крококусь

если глобуса Украины не будет, сразу мимо)

3
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