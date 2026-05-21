Фанаты Atom RPG считают себя обманутыми - изначально сбор средств был на сиквел в том же жанре

ATOM RPG - ролевая игра в старом стиле, которая во многом черпала вдохновение из Fallout и других классических игр этого жанра. Полный олдскул — именно это привлекло внимание игроков, увлеченных такой нишей. Маленькой команде это пошло на пользу, поскольку игра продалась достаточно хорошо, чтобы появилось даже отдельное дополнение под названием Trudograd.

В том же направлении должен был пойти и полноценный сиквел, то есть ATOM RPG 2. Мы снова должны были участвовать в пошаговых сражениях в старом стиле и исследовать мир с изометрической перспективы. По этой причине многие люди решили поддержать разработчиков на Kickstarter. Каково же было их удивление, когда создатели внезапно полностью изменили свою концепцию.

Как бы абсурдно это ни звучало, речь идёт о незаметной смене жанра всей игры всего за несколько недель. Когда кампания на Kickstarter только начиналась, ATOM RPG 2 по-прежнему оставалась классической изометрической RPG с пошаговыми боями. Разработчики открыто описывали проект именно так. Еще меньше месяца назад они делились с игроками гифками из игры, которые демонстрировали привычный геймплейный формат.

Через мгновение игра начала меняться. Внезапно выяснилось, что, хотя сражения по-прежнему будут пошаговыми, исследование мира будет происходить от третьего лица с возможностью свободного перемещения. Но разработчики на этом не остановились.

Чуть позже, уже во время сбора средств на Kickstarter, разработчики как бы между делом упоминали в заметках, что ATOM RPG 2 полностью сменила жанр. Они начали описывать проект иначе и никак не упоминали первоначальную концепцию. Внезапно сиквел превратился в RPG с открытым миром, шутерными боями в реальном времени и видом от третьего лица.

Это, конечно же, вызвало значительный резонанс среди фанатов первой части, с нетерпением ожидающих выхода игры. Некоторые были просто удивлены, другие почувствовали себя обманутыми. Особенно сильные эмоции это изменение вызвало у тех игроков, которые решили поддержать проект на Kickstarter, когда он еще был классической RPG. Часть из них даже решила отозвать свои пожертвования.

Однако на этом история вокруг ATOM RPG 2 не закончились. Следующим шагом разработчиков стало внезапное добавление в игру целого ряда странных механик. В игре появились функции рыбалки, верховой езды, была анонсирована система строительства базы, тюнинг транспортных средств и автомобильные или мотоциклетные гонки. К этому добавили еще и другие мини-игры, а также элементы иммерсивного симулятора, и у игроков возникает фактически только один вопрос — "зачем?"

Помимо этого, более внимательные поклонники первой части начали обращать внимание на другой аспект этой истории. Ведь Atom Team — это команда, состоящая всего из нескольких десятков разработчиков. Как же такая небольшая группа людей способна создавать столь грандиозную по замыслу игру?

Многие предполагают, что ATOM RPG 2 будет игрой, созданной в значительной степени с помощью ИИ. Только в очень широком использовании этой технологии они видят шанс для столь скромной команды изменить жанр своей игры и внедрить десятки новых механик. Это также объясняло бы, почему многие из этих механик настолько общие — в конце концов, простую мини-игру с рыбалкой можно было бы создать с помощью нескольких промтов.

Другие доверяют проекту ещё меньше. Неясные заявления со стороны создателей заставили часть игроков открыто заподозрить разработчиков в обмане. Они предчувствуют возможный скам и полагают, что финальная версия игры не оправдает большинства обещаний. Некоторые в шутку сравнивают ситуацию с невероятными обещаниями Питера Молиньё, которые чаще всего заканчивались всеобщим разочарованием.

На данный момент мы знаем лишь то, что игра действительно создается, и у разработчиков есть на это средства. Ведь в итоге они собрали на Kickstarter более 80 тысяч долларов, а это означает, что даже если некоторые отозвали свою поддержку, требуемый бюджет удалось собрать. Остается ждать следующих обновлений и релиза игры. А до этого мы сможем познакомиться с ATOM RPG 2 в рамках раннего доступа, который запланирован на декабрь этого года.