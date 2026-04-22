Кооператив и собственный бронепоезд: авторы постапокалиптической ATOM RPG 2 вышли на Kickstarter

Анонс продолжения изометрического хита ATOM RPG 2 состоялся еще в начале февраля, авторы долгое время не раскрывали масштаб своих амбиций. Однако на днях разработчики из студии AtomTeam официально запустили масштабную краудфандинговую кампанию на платформе Kickstarter. Судя по опубликованным целям, сиквел намерен превзойти оригинал абсолютно во всех аспектах и масштабах.

Напомним, действие новой истории развернется на выжженных пустошах Каспия в мире, пережившем ядерную эскалацию холодной войны. Помимо привычной вариативности CRPG и классических пошаговых боев, сиквел похвастается открытым миром с новым вертикальным левелдизайном и элементами «иммерсивных симуляторов», дающими куда большую свободу вне диалогов.

Базовая финансовая цель сборов установлена на отметке всего в 50 000 евро — эти деньги обеспечат выход стандартной версии игры, включающей основную кампанию с сюжетом продолжительностью более 50 часов. За первые часы после запуска кампании удалось собрать почти 20 тысяч долларов. А вот какие цели установили авторы за дополнительное финансирование.

75 000 — 140 000 евро: внедрение строительства и развития баз, расширенное управление поселениями с торговлей на глобальной карте, а также создание подвижной базы — персонального поезда, который можно будет модифицировать.

170 000 — 250 000 евро: появление уникальных ездовых питомцев, мини-игр (от рыбалки до аркадных автоматов) и специального постыгрового режима, который позволит влиять на мир уже после финала сюжета.

400 000 — 500 000 евро: расширение сюжетных подземелий «Метро» и добавление полноценного «рогалик-режима» с высокой сложностью выживания и генерацией локаций.

600 000 — 750 000 евро: смертельные автомобильные гонки с пушками по пустошам на собственноручно собранных машинах, а также запуск разработки консольных портов (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch) и версий для iOS/Android.

1 000 000 евро: углубленная проработка компаньонов с добавлением полноценных романтических линий и сложных отношений, для создания которых студия планирует нанять профильного писателя.

Главная цель разработчиков находится на отметке в 1,5 миллиона евро. Если проект соберет эту астрономическую сумму, AtomTeam превратит постыгровой режим во внушительный онлайн-сандбокс: ATOM RPG Online. Выжившие смогут исследовать Каспий на официальных и пользовательских выделенных серверах вместе с друзьями, создавая лагеря, сражаясь за припасы с другими фракциями геймеров и проходя уникальные квесты.

Кампания на Kickstarter продлится до мая. Дата релиза игры для ПК назначена на декабрь этого года в рамках раннего доступа Steam.