"Ощущение совершенно другой игры": ATOM RPG 2 сменила перспективу и расширила мир до каспийской пустоши

На Tokyo Game Show в зале инди-игр корреспондент заметил знакомое название — ATOM RPG, но с цифрой «2» на конце. Первая часть вышла в 2018 году и представляла собой изометрическую RPG в духе классических Fallout. Продолжение, как выяснилось, кардинально меняет формулу.

ATOM RPG 2 — это выживание от третьего лица с огромным открытым миром. Игрокам доступны классические механики жанра:

Крафт

Строительство

Управление запасами

Системы здоровья: температура, энергия, гидратация, травмы

Охота и рыбалка

Мир игры — каспийская пустошь площадью 1225 км², разделённая на множество биомов. Исследовать её можно в одиночку или с тремя друзьями. В будущем разработчики рассматривают возможность увеличения числа игроков на одной карте до 100 человек.

Игроки смогут не только ходить пешком, но и:

Кататься на лыжах

Находить, заправлять и модифицировать автомобили

Передвигаться на танке (ближе к финалу игры)

Сооснователь AtomTeam Дмитрий Мартыненко объяснил, что команда выбрала вид от третьего лица, чтобы сделать игру более уникальной и привлечь новую аудиторию. По его словам, на Gamescom проект заинтересовал удивительно много молодых игроков.

«В ней по-прежнему узнаётся вселенная ATOM RPG, но изменившаяся перспектива создаёт ощущение совершенно другой игры», — отмечает автор репортажа.

ATOM RPG 2 сохраняет нелинейность и дух оригинала, но становится гораздо более открытой и непредсказуемой. Дата релиза пока не объявлена.