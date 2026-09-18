"Ощущение совершенно другой игры": ATOM RPG 2 сменила перспективу и расширила мир до каспийской пустоши

На Tokyo Game Show в зале инди-игр корреспондент заметил знакомое название — ATOM RPG, но с цифрой «2» на конце. Первая часть вышла в 2018 году и представляла собой изометрическую RPG в духе классических Fallout. Продолжение, как выяснилось, кардинально меняет формулу.
ATOM RPG 2 — это выживание от третьего лица с огромным открытым миром. Игрокам доступны классические механики жанра:
- Крафт
- Строительство
- Управление запасами
- Системы здоровья: температура, энергия, гидратация, травмы
- Охота и рыбалка
Мир игры — каспийская пустошь площадью 1225 км², разделённая на множество биомов. Исследовать её можно в одиночку или с тремя друзьями. В будущем разработчики рассматривают возможность увеличения числа игроков на одной карте до 100 человек.
Игроки смогут не только ходить пешком, но и:
- Кататься на лыжах
- Находить, заправлять и модифицировать автомобили
- Передвигаться на танке (ближе к финалу игры)
Сооснователь AtomTeam Дмитрий Мартыненко объяснил, что команда выбрала вид от третьего лица, чтобы сделать игру более уникальной и привлечь новую аудиторию. По его словам, на Gamescom проект заинтересовал удивительно много молодых игроков.
«В ней по-прежнему узнаётся вселенная ATOM RPG, но изменившаяся перспектива создаёт ощущение совершенно другой игры», — отмечает автор репортажа.
ATOM RPG 2 сохраняет нелинейность и дух оригинала, но становится гораздо более открытой и непредсказуемой. Дата релиза пока не объявлена.
Ну я думаю русофобам из AtomTeam что то кидать смысла 0
Желаю игре только провала после таких финтов ушами.