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ATOM RPG 2 TBA
Ролевая, Выживание, Инди, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Открытый мир, Постапокалипсис
3.3 75 оценок

"Ощущение совершенно другой игры": ATOM RPG 2 сменила перспективу и расширила мир до каспийской пустоши

KoRnEr KoRnEr

На Tokyo Game Show в зале инди-игр корреспондент заметил знакомое название — ATOM RPG, но с цифрой «2» на конце. Первая часть вышла в 2018 году и представляла собой изометрическую RPG в духе классических Fallout. Продолжение, как выяснилось, кардинально меняет формулу.

Фанаты Atom RPG считают себя обманутыми - изначально сбор средств был на сиквел в том же жанре

ATOM RPG 2 — это выживание от третьего лица с огромным открытым миром. Игрокам доступны классические механики жанра:

  • Крафт
  • Строительство
  • Управление запасами
  • Системы здоровья: температура, энергия, гидратация, травмы
  • Охота и рыбалка

Мир игры — каспийская пустошь площадью 1225 км², разделённая на множество биомов. Исследовать её можно в одиночку или с тремя друзьями. В будущем разработчики рассматривают возможность увеличения числа игроков на одной карте до 100 человек.

Игроки смогут не только ходить пешком, но и:

  • Кататься на лыжах
  • Находить, заправлять и модифицировать автомобили
  • Передвигаться на танке (ближе к финалу игры)

Сооснователь AtomTeam Дмитрий Мартыненко объяснил, что команда выбрала вид от третьего лица, чтобы сделать игру более уникальной и привлечь новую аудиторию. По его словам, на Gamescom проект заинтересовал удивительно много молодых игроков.

«В ней по-прежнему узнаётся вселенная ATOM RPG, но изменившаяся перспектива создаёт ощущение совершенно другой игры», — отмечает автор репортажа.

ATOM RPG 2 сохраняет нелинейность и дух оригинала, но становится гораздо более открытой и непредсказуемой. Дата релиза пока не объявлена.

ПК 2 Трейлеры 3
17
20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
Arlekino0

Ну я думаю русофобам из AtomTeam что то кидать смысла 0
Желаю игре только провала после таких финтов ушами.

28
SatirDog